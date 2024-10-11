مصر تهزم موريتانيا وتقترب من التأهل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬بات‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقّق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بالمغرب‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬الموريتاني‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭.‬

وسجل‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬تريزيغيه‮»‬‭ (‬69‭) ‬ومحمد‭ ‬صلاح‭ (‬79‭) ‬ليمنحا‭ ‬الفراعنة‭ ‬انتصارهم‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة،‭ ‬فيما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬موريتانيا‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬منتخبي‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وبوتسوانا‭.‬

واقترب‭ ‬الفراعنة‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬ضمان‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭. ‬ويلتقي‭ ‬المنتخبان‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الموريتانية‭ ‬نواكشوط،‭ ‬ويحتاج‭ ‬الفراعنة‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬لضمان‭ ‬التأهل‭ ‬رسمياً‭.‬

ودخل‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬المباراة‭ ‬بالقوة‭ ‬الضاربة‭ ‬حيث‭ ‬فضل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفراعنة‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬الدفع‭ ‬بنجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬وهداف‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬مع‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬وجناح‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬وهداف‭ ‬المنتخب‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬تريزيغيه”‭.‬

ولم‭ ‬يشهد‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلا‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭. ‬وكانت‭ ‬أبرز‭ ‬المحاولات‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬عبر‭ ‬ابو‭ ‬بكر‭ ‬كمارا‭ ‬الذي‭ ‬مر‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬ليسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ ‬لمرمى‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬بقليل‭. ‬

أما‭ ‬أخطر‭ ‬فرص‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬فكانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬زيزو‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬حين‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬أخطأت‭ ‬مرمى‭ ‬مامادو‭ ‬ديوب‭ ‬حارس‭ ‬موريتانيا‭ ‬بقليل‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

لجأ‭ ‬منتخب‭ ‬موريتانيا‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬القوي‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ليحرم‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬أي‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬ديوب‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬زيزو‭ ‬وصلاح‭ ‬ومرموش‭.‬

وأجرى‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬تغييرا‭ ‬هجوميا‭ ‬حين‭ ‬أخرج‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬المصاب‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬ودفع‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬بمهاجم‭ ‬نانت‭ ‬الفرنسي‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭. ‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭ ‬تقدم‭ ‬الفراعنة‭ ‬عبر‭ ‬تريزيغيه‭ ‬الذي‭ ‬استغل‭ ‬تشتيت‭ ‬خاطئ‭ ‬من‭ ‬دفاع‭ ‬موريتانيا‭ ‬لعرضية‭ ‬زيزو‭ ‬ليسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬سكنت‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬ديوب‭ ‬ومنحت‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الأسبقية‭.‬

وبعد‭ ‬10‭ ‬دقائق،‭ ‬أضاف‭ ‬صلاح‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬استقبل‭ ‬عرضية‭ ‬محمد‭ ‬حمدي‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ ‬ليضاعف‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬الفراعنة‭ ‬ويحسم‭ ‬المباراة‭.‬







