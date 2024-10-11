5 أنواع من الاكتئاب قد تصيبك.. ما هي أنواعها وأعراض كل منها؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - يُعتبر الاكتئاب أحد أكثر مشاكل الصحة العقلية شيوعًا ويؤثر على حياة العديد من الأشخاص كل يوم.

وأشار موقع "healthdirect" الأسترالي، إلى أنه بينما يشعر الأشخاص عادةً بالحزن، أو بالإحباط أو نقص الطاقة في بعض الأحيان، فإن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعانون من هذه المشاعر بشكل أكثر كثافة ولفترة أطول. وقد يجدون صعوبة بالاستمرار في أداء مهامهم اليومية العادية خلال فترات شعورهم بالاكتئاب.

ما هي أعراض الاكتئاب؟

تشمل أعراض الاكتئاب الطريقة التي يشعر بها الشخص، ويفكر، ويتصرف على أساسها، بالإضافةً إلى العلامات الجسدية الناتجة عن الشعور بالاكتئاب. وقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بما يلي:



الحزن أو الحاجة للبكاء



الإرهاق



الذنب



عدم الراحة أو الغضب



فقدان الثقة



اليأس أو الإحباط

ومن الأفكار السلبية المتكررة التي قد تتردّد في بال الشخص المصاب بالاكتئاب:



كل ما يحصل هو خطأه



الحياة لا تستحق العيش



حال الآخرين ستكون أفضل من دونهم

وقد يكون لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب أيضًا سلوكيات متغيرة، بحسب ما جاء على الموقع عينه، مثل:







عدم ممارسة الأنشطة والهوايات التي كانوا بمارسونها بشكل اعتيادي



البقاء في المنزل بدلاً من الخروج إلى المجتمع



أقل إنتاجية في المدرسة أو العمل



شرب المزيد من الكحول



فقدان الاهتمام بالجنس





أما الأعراض الجسدية فقد تشمل:







مشاكل في النوم: صعوبة في النوم أو الشعور بالتعب أثناء النهار



تغيّر الشهية وقد تشمل أيضاً فقدان أو زيادة في الوزن



الشعور بالإرهاق أو المرض



الصداع



آلام العضلات



ألم المعدة





وبينما أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب قد يعانون من أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فإن الذكور والإناث غالبًا ما يعانون من الأعراض ويبلغون عنها بشكل مختلف. ومن المرجح أن يتحدث الذكور عن الأعراض الجسدية للاكتئاب مثل الشعور بالتعب، والمشاعر مثل الغضب، بدلاً من شعورهم بالإحباط.





وأضاف موقع المعهد الوطني للصحة العقلية في أمريكا، أن هناك أنواع مختلفة من الاكتئاب، بعضها يتطور نتيجة ظروف معينة.







الاكتئاب الشديد: يشمل أعراض المزاج المكتئب أو فقدان الاهتمام، ويدوم في غالبية الأحيان لمدة أسبوعين على الأقل، مما يتعارض مع الأنشطة اليومية.



الاضطراب الاكتئابي المستمر: يشمل أعراض اكتئاب أقل حدة لكنها تستمر لفترة أطول، عادة لمدة عامين على الأقل.



اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة: يحدث أثناء الحمل أو بعد الولادة.



الاضطراب العاطفي الموسمي: اكتئاب يأتي ويختفي مع الفصول، وعادةً ما تبدأ الأعراض في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء، وتختفي خلال فصلي الربيع والصيف.



الاكتئاب المصحوب بأعراض الذهان: شكل حاد من أشكال الاكتئاب حيث يعاني الشخص من أعراض الذهان، مثل الأوهام أو الهلوسة.

يعاني الأشخاص الذين لديهم حالة الاضطراب ثنائي القطب أيضًا من نوبات اكتئابية، يشعرون خلالها بالحزن، أو اللامبالاة، أو اليأس، بالإضافة إلى مستوى نشاط منخفض جدًا.