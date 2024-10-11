رأس الدش وفرشاة الأسنان مليئتان بمئات الفيروسات... لكنها قد تنقذ

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدت دراسة جديدة أن هناك مئات الفيروسات التي تعيش في رأس الدُّش وفرشاة الأسنان، لافتة إلى أن هذه الأماكن هي أرض خصبة مثالية لتكاثر الميكروبات، نظراً إلى تعرّضها للرطوبة المستمرة.

لكن هذه الفيروسات ليست من النوع الذي قد يسبّب لك نزلات البرد أو الإنفلونزا (أو ما هو أسوأ). فهي تسمى العاثيات، وهي العدو الطبيعي للبكتيريا، إذ تطاردها وتهاجمها، حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وحلّل فريق الدراسة الجديدة 34 فرشاة أسنان، و92 رأس دش؛ بحثاً عن الميكروبات والفيروسات الموجودة على سطحها.

وفي المجمل، يقول الباحثون إنهم حددوا 614 فيروساً مختلفاً في العينات.

وعلى رؤوس الدش، نشأت كثير من الميكروبات من مصادر المياه، في حين جاءت تلك الموجودة على فرشاة الأسنان من خليط من الفم والبيئة المحيطة.

وقالت الأستاذة المساعدة في كلية «ماكورميك» للهندسة بجامعة «نورث وسترن» التي قادت الدراسة، إيريكا هارتمان، في بيان: «عدد الفيروسات التي وجدناها هائل للغاية». وأضافت: «لقد وجدنا كثيراً من الفيروسات التي لا نعرف عنها سوى القليل وكثيراً من الفيروسات الأخرى التي لم نرها من قبل. إنه لأمر مدهش مدى التنوع البيولوجي غير المستغل الذي يحيط بنا».

إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن هذه الفيروسات هي من العاثيات البكتيرية، التي تُستخدم بالفعل في التجارب السريرية لقتل مسببات الأمراض وتشكيل أساس لأدوية جديدة لعلاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وقالت هارتمان: «الخبر السار هو أنه بما أن البكتيريا العاثية لا تصيب الخلايا البشرية، لا أعتقد أن أي شيء في نتائجنا يثير القلق».

وأكدت أن «الميكروبات موجودة في كل مكان طوال الوقت حولنا، وأننا لن نكون قادرين على هضم طعامنا أو صد العدوى إذا لم تكن لدينا ميكروبات في أجسامنا».