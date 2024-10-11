رأس الدش وفرشاة الأسنان مليئتان بمئات الفيروسات... لكنها قد تنقذ

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت دراسة جديدة أن هناك مئات الفيروسات التي تعيش في رأس الدُّش وفرشاة الأسنان، لافتة إلى أن هذه الأماكن هي أرض خصبة مثالية لتكاثر الميكروبات، نظراً إلى تعرّضها للرطوبة المستمرة.
لكن هذه الفيروسات ليست من النوع الذي قد يسبّب لك نزلات البرد أو الإنفلونزا (أو ما هو أسوأ). فهي تسمى العاثيات، وهي العدو الطبيعي للبكتيريا، إذ تطاردها وتهاجمها، حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وحلّل فريق الدراسة الجديدة 34 فرشاة أسنان، و92 رأس دش؛ بحثاً عن الميكروبات والفيروسات الموجودة على سطحها.
وفي المجمل، يقول الباحثون إنهم حددوا 614 فيروساً مختلفاً في العينات.
وعلى رؤوس الدش، نشأت كثير من الميكروبات من مصادر المياه، في حين جاءت تلك الموجودة على فرشاة الأسنان من خليط من الفم والبيئة المحيطة.
وقالت الأستاذة المساعدة في كلية «ماكورميك» للهندسة بجامعة «نورث وسترن» التي قادت الدراسة، إيريكا هارتمان، في بيان: «عدد الفيروسات التي وجدناها هائل للغاية». وأضافت: «لقد وجدنا كثيراً من الفيروسات التي لا نعرف عنها سوى القليل وكثيراً من الفيروسات الأخرى التي لم نرها من قبل. إنه لأمر مدهش مدى التنوع البيولوجي غير المستغل الذي يحيط بنا».
إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن هذه الفيروسات هي من العاثيات البكتيرية، التي تُستخدم بالفعل في التجارب السريرية لقتل مسببات الأمراض وتشكيل أساس لأدوية جديدة لعلاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
وقالت هارتمان: «الخبر السار هو أنه بما أن البكتيريا العاثية لا تصيب الخلايا البشرية، لا أعتقد أن أي شيء في نتائجنا يثير القلق».
وأكدت أن «الميكروبات موجودة في كل مكان طوال الوقت حولنا، وأننا لن نكون قادرين على هضم طعامنا أو صد العدوى إذا لم تكن لدينا ميكروبات في أجسامنا».
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