لنتمسك بالأمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬ومن‭ ‬لم‭ ‬يشكر‭ ‬المخلوق‭ ‬لا‭ ‬يشكر‭ ‬الخالق؛‭ ‬فلاعبونا‭ ‬أرادوا‭ ‬الظفر‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فلم‭ ‬يخرجوا‭ ‬بغير‭ ‬نقطتهم؛‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬كانت‭ ‬فرحتهم‭ (‬هستيرية‭) ‬وأقرب‭ ‬بفرحة‭ ‬الفوز؛‭ ‬لأنهم‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لم‭ ‬يخسروا‭ ‬أمام‭ ‬جماهيرهم،‭ ‬لكن‭ ‬الموقف‭ ‬صار‭ ‬يتعقّد‭ ‬أكثر،‭ ‬فقد‭ ‬قُلنا‭ ‬سابقا‭ ‬إن‭ ‬نُقاط‭ ‬إندونيسيا‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مضمونة؛‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬أو‭ ‬أرضهم،‭ ‬لكن‭ ‬قدّر‭ ‬الله‭ ‬وما‭ ‬شاء‭ ‬فعل‭.‬





} وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬حماسةٍ‭ ‬وصلابة‭ ‬موقف‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي؛‭ ‬وأن‭ ‬نُوفّق‭ ‬للعودة‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬الفترة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬المباراتين؛‭ ‬الّا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬منطق‭ ‬المعايير‭ ‬الموضوعة‭ ‬لجدول‭ ‬المباريات؛‭ ‬لكن‭ ‬برأيي‭ ‬المُتواضع‭ ‬إن‭ ‬الضغوطات‭ ‬ستكون‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬لخسارة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان،‭ ‬وهو‭ ‬بذلك‭ ‬خسر‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭!‬





} ‭ ‬لا‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬خسارة‭ ‬النقطتين‭ ‬بعد‭ ‬التعادل،‭ ‬ولا‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬فكر‭ ‬المدرب‭ (‬دراغان‭)‬؛‭ ‬فهو‭ ‬اجتهد‭ ‬باختيار‭ ‬التشكيلة‭ (‬الأجهز‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الحسابات‭ ‬بيد‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب؛‭ ‬الذين‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يستفيدوا‭ ‬من‭ ‬خبراتهم‭ ‬المتراكمة‭ ‬دوليّا؛‭ ‬لكنهم‭ ‬أفسحوا‭ ‬المجال‭ ‬للإندونيسيين‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء‭ ‬رغم‭ ‬التقدم‭ ‬المبكر،‭ ‬ومثل‭ ‬هذه‭ ‬الفُرق‭ ‬صعبة‭ ‬إن‭ ‬تقدمت‭ ‬عليك‭!‬





} ‭ ‬كمراقبين‭ ‬ومشاهدين‭ ‬ومُحللين؛‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مدربين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المدرب؛‭ ‬لأنّه‭ ‬أعرف‭ ‬بمهمته‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬لاعبيه‭ ‬ومنافسيهم،‭ ‬ويبني‭ ‬على‭ ‬معطيات‭ ‬وقراءات‭ ‬تحليلية‭ ‬يُشاركه‭ ‬فيها‭ ‬مّساعدوه؛‭ ‬في‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني؛‭ ‬وأيضا‭ ‬العامل‭ ‬النفسي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري؛‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬والمحللين‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬تُرفع‭ ‬لها‭ (‬العِقل‭)!‬





} ‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬حال؛‭ ‬لتذهب‭ ‬السكرة‭ ‬وتبقى‭ ‬الفكرة،‭ ‬وأن‭ ‬يعمل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للعودة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬يمنحنا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأمل‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تبقى‭ ‬حظوظنا‭ ‬قوية‭ ‬للانتقال‭ ‬للمرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمنافسة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬الصعود؛‭ ‬وبالمناسبة‭ ‬فنحن‭ ‬والسعودية‭ ‬ننافس‭ ‬أستراليا‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬ورقيًّا‭.‬



