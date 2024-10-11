((منزل المسامير)).. ومسامير الوطن!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‮«‬بيوت‭ ‬المسامير‮»‬‭ ‬الصينية‭.. ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬عقليات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬الخليجية،‭ ‬الذين‭ ‬يصرون‭ ‬على‭ ‬مواقفهم‭ ‬وقناعاتهم،‭ ‬ويقدمون‭ ‬مصالحهم‭ ‬الشخصية‭ ‬الذاتية،‭ ‬وربما‭ ‬الفكرية‭ ‬والحزبية،‭ ‬على‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬للوطن،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الأفكار‭ ‬مستوردة‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وتخالف‭ ‬قانون‭ ‬الدولة،‭ ‬وتهدد‭ ‬أمنها‭ ‬وتنميتها‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬وأحاديث‭ ‬وتعليقات‭ ‬بعض‭ ‬أشخاص‭ ‬ومجموعات‭ ‬تراها‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تقفز‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬أحيانا،‭ ‬وتتعارض‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬العامة‭ ‬وسياسة‭ ‬الدولة،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أبسط‭ ‬الأمور‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭.‬

فتجد‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬تعرضه‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬وتقدمه‭ ‬للمجتمع‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أشخاصا‭ ‬يعلنون‭ ‬مواقف‭ ‬مخالفة‭ ‬دائما،‭ ‬وتبحث‭ ‬عن‭ ‬أوجه‭ ‬القصور،‭ ‬وتعمد‭ ‬إلى‭ ‬تضخيمها،‭ ‬ونشر‭ ‬الهواجس‭ ‬عند‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬وتكون‭ ‬كحجرة‭ ‬عثرة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البلد،‭ ‬بحجة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭.. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الواجبات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬الوطنية‭ ‬تقتضي‭ ‬الطاعة‭ ‬والقبول،‭ ‬وتغليب‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المصلحة‭ ‬الشخصية‭ ‬والقناعة‭ ‬الخاصة‭.‬

مؤخرا‭ ‬شرعت‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬شقيقة‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬برنامج‭ ‬إلزامية‭ ‬‮«‬البصمة‭ ‬البيومترية‮»‬‭ ‬لجميع‭ ‬المسافرين‭ ‬المغادرين‭ ‬والقادمين،‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين‭ ‬وسياح،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المنافذ‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬والبحرية،‭ ‬ويقصد‭ ‬بالبصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬عملية‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬البيومترية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مسح‭ ‬الوجه‭ ‬وبصمة‭ ‬العين‭ ‬وبصمات‭ ‬الأصابع،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬‮«‬المواطنين‮»‬‭ ‬رفضوا‭ ‬ذلك،‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬متعلق‭ ‬بخطط‭ ‬ومؤامرات‭ ‬‮«‬ماسونية‮»‬‭! ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يتعلق‭ ‬بأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع،‭ ‬وأمن‭ ‬الوطن‭ ‬أولا‭.. ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬بذلك‭ ‬بالماسونية،‭ ‬أو‭ ‬مؤامرات‭ ‬كونية،‭ ‬ولا‭ ‬بطيخ‭!‬

الغريب‭ ‬أن‭ ‬أمثال‭ ‬هؤلاء‭ ‬حينما‭ ‬يسافرون‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬تراهم‭ ‬ينصاعون‭ ‬لأي‭ ‬إجراء‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الدول‭ ‬هناك‭.. ‬فيقفون‭ ‬في‭ ‬الطابور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تململ،‭ ‬ويوافقون‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬مطلوب‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬والمنافذ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعتراض،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬وصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬التفتيش‭ ‬الذاتي‭.. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ذاته،‭ ‬وربما‭ ‬أقل‭ ‬منه‭ ‬بكثير،‭ ‬حينما‭ ‬يتم‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬الخليجية‭ ‬يكون‭ ‬مرفوضا‭ ‬ومحل‭ ‬تشكيك‭ ‬وريبة‭! ‬

خذ‭ ‬مثالا‭ ‬آخر‭.. ‬حينما‭ ‬تعلن‭ ‬دولنا‭ ‬الخليجية‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬فيها‭ ‬موقفا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬تجاه‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬جماعة‭ ‬ما،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الدستورية‭ ‬والمصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬تخرج‭ ‬لنا‭ ‬‮«‬بعض‮»‬‭ ‬أصوات،‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬أو‭ ‬مجموعات،‭ ‬تعارض‭ ‬وترفض‭ ‬موقف‭ ‬الدولة،‭ ‬ويكون‭ ‬موقفا‭ ‬شاذا،‭ ‬يتعدى‭ ‬مسألة‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬ويتجاوز‭ ‬القانون‭ ‬والنظام،‭ ‬وربما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.. ‬حينها‭ ‬تجد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الموقف‭ ‬قدم‭ ‬المصلحة‭ ‬الشخصية،‭ ‬أو‭ ‬القناعة‭ ‬الحزبية‭ ‬والانتماء‭ ‬الفكري،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إعلاء‭ ‬شأنه‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬الدولة‭ ‬وتوجهاتها‭ ‬الرسمية‭.‬

‮«‬منزل‭ ‬المسامير‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تشويه‭ ‬وعرقلة‭ ‬بعض‭ ‬مشاريع‭ ‬الدولة‭ ‬هناك،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬تحولت‭ ‬تلك‭ ‬المنازل‭ ‬إلى‭ ‬مزارات‭ ‬سياحية‭.. ‬‮«‬ومسامير‮»‬‭ ‬بعض‭ ‬الأصوات‭ ‬الخليجية‭ ‬تخالف‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬لدولنا،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬أصبحت‭ ‬مادة‭ ‬ساخنة‭ ‬في‭ ‬القنوات‭ ‬والمنصات‭ ‬الإعلامية‭.‬