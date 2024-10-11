((جي 42)) تكشف عن مفهوم ((شبكة الذكاء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تشارك «جي 42»، الشركة الإماراتية القابضة للابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، في معرض «جيتكس العالمي 2024»، حيث ستعرض مفهوماً مبتكراً يُعرف بـ«شبكة الذكاء»، الذي سيضع معايير جديدة للحلول القابلة للتوسع في قطاعات حيوية تشمل القطاع الحكومي والرعاية الصحية والطاقة، وذلك في ظل تركيز «جيتكس» على تعزيز التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ورسخت «جي 42» مكانتها في تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول والمستدام، استناداً إلى شراكاتها الاستراتيجية الأخيرة مع شركات التكنولوجيا الرائدة في الولايات المتحدة مثل «انفيديا» و«سيريبراس» و«أوبن أيه آي» إلى جانب جذب استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت.
وخلال معرض جيتكس سيقدم بينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42» عرضاً موسعاً لمفهوم «شبكة الذكاء» خلال جلسة نقاشية على المنصة الرئيسية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.
وقال فهيم أحمد الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات في مجموعة «جي 42»: نتطلع في «جي 42» إلى صياغة مستقبل يصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تماماً كما هو الحال مع الكهرباء، مشيراً إلى أن هذا المفهوم يتجسد في رؤيتنا لـ«شبكة الذكاء»، التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب حياة الأفراد، لتوفير المعرفة والمساعدة والقدرات اللازمة عند الحاجة، وذلك في إطار اعتماد «شبكة الذكاء» على بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع، لضمان تقديم خدمات ذكاء اصطناعي تتميز بكونها متاحة دائماً وموثوقة وآمنة.
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