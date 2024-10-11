((جي 42)) تكشف عن مفهوم ((شبكة الذكاء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورسخت‭ ‬‮«‬جي‭ ‬42‮»‬‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الآمن‭ ‬والمسؤول‭ ‬والمستدام،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬شراكاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬انفيديا‮»‬‭ ‬و«سيريبراس‮»‬‭ ‬و«أوبن‭ ‬أيه‭ ‬آي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جذب‭ ‬استثمار‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬مايكروسوفت‭.‬

وخلال‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬سيقدم‭ ‬بينغ‭ ‬شياو‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬42‮»‬‭ ‬عرضاً‭ ‬موسعاً‭ ‬لمفهوم‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الذكاء‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬فهيم‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬42‮»‬‭: ‬نتطلع‭ ‬في‭ ‬‮«‬جي‭ ‬42‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬يصبح‭ ‬فيه‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية،‭ ‬تماماً‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬الكهرباء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم‭ ‬يتجسد‭ ‬في‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لـ‮«‬شبكة‭ ‬الذكاء‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد،‭ ‬لتوفير‭ ‬المعرفة‭ ‬والمساعدة‭ ‬والقدرات‭ ‬اللازمة‭ ‬عند‭ ‬الحاجة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اعتماد‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الذكاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬مرنة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتوسع،‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬تتميز‭ ‬بكونها‭ ‬متاحة‭ ‬دائماً‭ ‬وموثوقة‭ ‬وآمنة‭.‬