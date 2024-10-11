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ماسك يستعرض سيارة أجرة آلية طال انتظارها

10/11/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استعرض‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬تيسلا‮»‬‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬آلية‭ ‬طال‭ ‬انتظارها‭ ‬مع‭ ‬بابين‭ ‬يفتحان‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أجنحة‭ ‬النورس‭ ‬وبدون‭ ‬عجلة‭ ‬قيادة‭ ‬أو‭ ‬دواسات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬ماسك،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المسرح‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬سايبركاب‭ ‬ Cybercabs ،‭ ‬إن‭ ‬الإنتاج‭ ‬سيبدأ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬وستكون‭ ‬المركبات‭ ‬متاحة‭ ‬للعملاء‭ ‬للشراء‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تشغيلها‭ ‬سيكلف‭ ‬20‭ ‬سنتا‭ ‬لكل‭ ‬ميل،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬في‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬الأوقات،‭ ‬لا‭ ‬تفعل‭ ‬السيارات‭ ‬أي‭ ‬شيء‭. ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬فيمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬أكثر،‭ ‬وربما‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

وانعكس‭ ‬الحماس‭ ‬حول‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬لقطات‭ ‬شاشة‭ ‬للدعوات‭ ‬والتكهنات‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭. ‬لكن‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمحللين‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وكبحوا‭ ‬توقعاتهم‭. ‬وأظهر‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ستيلانتيس‮»‬‭ ‬جون‭ ‬إلكان‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شقيق‭ ‬ماسك‭ ‬الأصغر‭ ‬كيمبال‭.‬

وتتلخص‭ ‬خطة‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬أسطول‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تسلا‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬ Cybercabs ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للركاب‭ ‬طلبها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭.‬

كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬مالكو‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬تسلا‮»‬‭ ‬من‭ ‬جني‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطبيق‭ ‬حيث‭ ‬سيقومون‭ ‬بإدراج‭ ‬سياراتهم‭ ‬كسيارات‭ ‬أجرة‭ ‬آلية‭.‬

ويُطلق‭ ‬على‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬استوديو‭ ‬وارنر‭ ‬براذرز‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬نحن،‭ ‬روبوت‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬القصص‭ ‬القصيرة‭ ‬الخيالية‭ ‬العلمية‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬روبوت‮»‬‭ ‬للكاتب‭ ‬الأمريكي‭ ‬إسحاق‭ ‬أسيموف،‭ ‬ولكنها‭ ‬تعكس‭ ‬أيضا‭ ‬إصرار‭ ‬ماسك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تيسلا‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُنظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬شركة‭ ‬روبوتات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬،‭ ‬وليس‭ ‬شركة‭ ‬صناعة‭ ‬سيارات‭.‬

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