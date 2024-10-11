مسن تركي يعود إلى الحياة خلال جنازته!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاد رجل تركي إلى الحياة مجددا في أثناء مراسم جنازته، ليتوفى لاحقا في أحد مستشفيات إسطنبول.
ففي أثناء الاستعداد لصلاة الجنازة سُمع صوت صراخ من نعش خالد بايشو البالغ من العمر 84 عاما، الذي قيل إنه فقد حياته خلال وجوده في مسجد الحاج إلياس ياتاغان في منطقة فاتح أيفانساراي ظهر يوم الأربعاء.
فوصلت الفرق الطبية إلى المكان ونقلت بايشو الذي تبين أنه على قيد الحياة إلى المستشفى. لكن لم يتم إنقاذه إذ فقد حياته ثانيةً رغم كل التدخلات التي تمت.
وتم تسلم جثمان المسن من قبل ذويه ونقله إلى مسجد الحاج إلياس ياتاغان في منطقة فاتح أيفانساراي للمرة الثانية لتوديعه في رحلته الأخيرة.
وحضر مراسم التشييع أهله وأقاربه ومحبوه. ثم تم نقل جثمان خالد بايشو إلى مقبرة أيوب سلطان لدفنه بعد صلاة الظهر.
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