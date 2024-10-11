مسن تركي يعود إلى الحياة خلال جنازته!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ففي‭ ‬أثناء‭ ‬الاستعداد‭ ‬لصلاة‭ ‬الجنازة‭ ‬سُمع‭ ‬صوت‭ ‬صراخ‭ ‬من‭ ‬نعش‭ ‬خالد‭ ‬بايشو‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬84‭ ‬عاما،‭ ‬الذي‭ ‬قيل‭ ‬إنه‭ ‬فقد‭ ‬حياته‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬الحاج‭ ‬إلياس‭ ‬ياتاغان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فاتح‭ ‬أيفانساراي‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

فوصلت‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬ونقلت‭ ‬بايشو‭ ‬الذي‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إنقاذه‭ ‬إذ‭ ‬فقد‭ ‬حياته‭ ‬ثانيةً‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬التدخلات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭.‬

وتم‭ ‬تسلم‭ ‬جثمان‭ ‬المسن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ذويه‭ ‬ونقله‭ ‬إلى‭ ‬مسجد‭ ‬الحاج‭ ‬إلياس‭ ‬ياتاغان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فاتح‭ ‬أيفانساراي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬لتوديعه‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬الأخيرة‭.‬

وحضر‭ ‬مراسم‭ ‬التشييع‭ ‬أهله‭ ‬وأقاربه‭ ‬ومحبوه‭. ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬جثمان‭ ‬خالد‭ ‬بايشو‭ ‬إلى‭ ‬مقبرة‭ ‬أيوب‭ ‬سلطان‭ ‬لدفنه‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الظهر‭.‬