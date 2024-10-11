((مندوب الليل)) من السعودية يفوز بجائزة مهرجان وهران للفيلم العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فاز الفيلم السعودي (مندوب الليل) للمخرج علي الكلثمي بجائزة «الوهر الذهبي» لأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثانية عشرة التي اختتمت يوم الخميس بالجزائر.
وحصل الفيلم اليمني (المرهقون) للمخرج عمرو جمال بجائزة «الوهر الفضي» فيما ذهبت جائزة «الوهر البرونزي» للفيلم العراقي (ميسي بغداد) من إخراج سهيم عمر خليفة.
وفي باقي المسابقات، فاز الفيلم التونسي (ليني آفريكو) للمخرج مروان لبيب بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، فيما اقتنص الفيلم السوري (مطاردة الضوء المبهر) للمخرج ياسر قصاب جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، ونال الفيلم الجزائري (طحطوح) من إخراج محمد والي جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.
وحصلت الفلسطينية منى حوا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (إن شاء الله ولد)، فيما حصل الجزائري سمير الحكيم على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (أرض الانتقام).
ومنحت لجنة تحكيم النقاد جائزتها للفيلم الجزائري (أرض الانتقام) للمخرج أنيس جعاد، كما نوهت اللجنة بالفيلم الروائي الطويل (اختيار مريم) للمخرج المصري محمود يحيى.
وكرم المهرجان في حفل الختام الممثلة الجزائرية فضيلة حشماوي والممثل المصري فتحي عبدالوهاب.
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