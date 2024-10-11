((مندوب الليل)) من السعودية يفوز بجائزة مهرجان وهران للفيلم العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحصل‭ ‬الفيلم‭ ‬اليمني‭ (‬المرهقون‭) ‬للمخرج‭ ‬عمرو‭ ‬جمال‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬الوهر‭ ‬الفضي‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬ذهبت‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الوهر‭ ‬البرونزي‮»‬‭ ‬للفيلم‭ ‬العراقي‭ (‬ميسي‭ ‬بغداد‭) ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬سهيم‭ ‬عمر‭ ‬خليفة‭. ‬

وفي‭ ‬باقي‭ ‬المسابقات،‭ ‬فاز‭ ‬الفيلم‭ ‬التونسي‭ (‬ليني‭ ‬آفريكو‭) ‬للمخرج‭ ‬مروان‭ ‬لبيب‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬روائي‭ ‬قصير،‭ ‬فيما‭ ‬اقتنص‭ ‬الفيلم‭ ‬السوري‭ (‬مطاردة‭ ‬الضوء‭ ‬المبهر‭) ‬للمخرج‭ ‬ياسر‭ ‬قصاب‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬طويل،‭ ‬ونال‭ ‬الفيلم‭ ‬الجزائري‭ (‬طحطوح‭) ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬محمد‭ ‬والي‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬قصير‭.‬

وحصلت‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منى‭ ‬حوا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ (‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬ولد‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬الجزائري‭ ‬سمير‭ ‬الحكيم‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ (‬أرض‭ ‬الانتقام‭).‬

ومنحت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬النقاد‭ ‬جائزتها‭ ‬للفيلم‭ ‬الجزائري‭ (‬أرض‭ ‬الانتقام‭) ‬للمخرج‭ ‬أنيس‭ ‬جعاد،‭ ‬كما‭ ‬نوهت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالفيلم‭ ‬الروائي‭ ‬الطويل‭ (‬اختيار‭ ‬مريم‭) ‬للمخرج‭ ‬المصري‭ ‬محمود‭ ‬يحيى‭. ‬

وكرم‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬الممثلة‭ ‬الجزائرية‭ ‬فضيلة‭ ‬حشماوي‭ ‬والممثل‭ ‬المصري‭ ‬فتحي‭ ‬عبدالوهاب‭.‬