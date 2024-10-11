رفات على جبل إيفرست قد تحل لغزا عمره 100 عام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬حال‭ ‬تأكد‭ ‬أن‭ ‬الرفات‭ ‬لإيرفين،‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬معطيات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬توضيح‭ ‬ملابسات‭ ‬مصرعه‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يُعَد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الألغاز‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تسلق‭ ‬الجبال‭ ‬الحديث‭. ‬

وشوهد‭ ‬أندرو‭ ‬إيرفين‭ ‬ومواطنه‭ ‬جورج‭ ‬مالوري‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬يونيو‭ ‬1924،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬إيفرست،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُفقد‭ ‬أثرهما‭. ‬

وعثرت‭ ‬بعثة‭ ‬أمريكية‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬مالوري‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8300‭ ‬متر‭.‬

لكنّ‭ ‬فريقا‭ ‬جديدا‭ ‬مموّلا‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ناشيونال‭ ‬جيوجرافيك‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬عثر‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬حذاء‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬بقايا‭ ‬قدم‭ ‬بشرية‭ ‬تحت‭ ‬الواجهة‭ ‬الشمالية‭ ‬لجبل‭ ‬إيفرست‭ ‬المغطاة‭ ‬بنهر‭ ‬رونغبوك‭ ‬الجليدي‭.‬

وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬وجدوا‭ ‬داخل‭ ‬الحذاء‭ ‬على‭ ‬جورب‭ ‬أحمر‭ ‬خطت‭ ‬عليه‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬سي‭ ‬إيرفاين‮»‬‭ ‬ A ‭.‬ C ‭. ‬ IRVINE ‭.

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وعرض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬المتسلق‭ ‬البريطاني‭ ‬توفير‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬حمضهم‭ ‬النووي‭ ‬لمطابقتها‭ ‬مع‭ ‬الرفات‭ ‬الذي‭ ‬عُثر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬إيفرست‭. ‬

وكان‭ ‬المتسلق‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬إدموند‭ ‬هيلاري‭ ‬والمرشد‭ ‬النيبالي‭ ‬تينسينغ‭ ‬نوركاي‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬تمكن‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سطح‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬8848‭ ‬مترا‭ ‬في‭ ‬29‭ /‬مايو‭ ‬1953‭.‬

لكنّ‭ ‬بعض‭ ‬الأوساط‭ ‬المعنية‭ ‬بتسلّق‭ ‬الجبال‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مقتنعا‭ ‬بأن‭ ‬جورج‭ ‬مالوري،‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬متسلقي‭ ‬الجبال‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الحربين‭ ‬العالميتين،‭ ‬وأندرو‭ ‬إيرفين،‭ ‬كانا‭ ‬السبّاقين‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬عام‭ ‬1924،‭ ‬وقضيا‭ ‬خلال‭ ‬نزولهما‭ ‬من‭ ‬القمة‭.‬

وتشير‭ ‬هذه‭ ‬الأوساط‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجلين‭ ‬كانا‭ ‬مزوّدين‭ ‬بكاميرا‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققاه‭. ‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1933،‭ ‬عثرت‭ ‬بعثة‭ ‬استكشافية‭ ‬على‭ ‬قناع‭ ‬أكسجين‭ ‬ومعول‭ ‬ثلج‭ ‬يعودان‭ ‬إلى‭ ‬أندرو‭ ‬إيرفين،‭ ‬لكنّ‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬لم‭ ‬تُفضِ‭ ‬إلى‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬كاميرا‭ ‬المتسلقَين‭ ‬الراحلَين‭.‬

وقد‭ ‬لقي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬مصرعهم‭ ‬فوق‭ ‬الجبل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬مهمّات‭ ‬تسلّقه‭ ‬خلال‭ ‬عشرينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭. ‬