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أمريكي يعترف بتخريب ((مركز الحياة الإسلامية)) بجامعة روتجرز

10/11/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعترف‭ ‬رجل‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬نيوجيرزي‭ ‬الأمريكية‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬كراهية‭ ‬تنتهك‭ ‬القوانين‭ ‬الاتحادية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬روتجرز‭ ‬بتخريب‭ ‬ممتلكات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الحياة‭ ‬الإسلامية‭ ‬فيها،‭ ‬فيما‭ ‬وصفتها‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬كراهية‭ ‬مدفوعة‭ ‬بمعاداة‭ ‬الإسلام‮»‬‭. ‬

وحدثت‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭. ‬

وترصد‭ ‬جماعات‭ ‬معنية‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تزايد‭ ‬التهديدات‭ ‬ضد‭ ‬مسلمين‭ ‬وعرب‭ ‬ويهود‭ ‬أمريكيين‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وشهدت‭ ‬جامعات‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬وصدر‭ ‬حكم‭ ‬بالسجن‭ ‬21‭ ‬شهرا‭ ‬بحق‭ ‬رجل‭ ‬اعترف‭ ‬بإطلاق‭ ‬تهديدات‭ ‬بارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬ضد‭ ‬يهود‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كورنيل‭. ‬

وقالت‭ ‬مساعدة‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬كريستين‭ ‬كلارك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬كراهية‭ ‬مدفوعة‭ ‬بمعاداة‭ ‬الإسلام‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬جيكوب‭ ‬بيتشر‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬اقتحم‭ ‬المركز‭ ‬وألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بممتلكات‭ ‬فيه،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تحف‭ ‬بطابع‭ ‬إسلامي‭ ‬وأشياء‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬القرآن،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬سرق‭ ‬علما‭ ‬فلسطينيا‭.‬

وتشمل‭ ‬الحوادث‭ ‬الأخرى‭ ‬الأكثر‭ ‬عنفا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬محاولة‭ ‬إغراق‭ ‬طفلة‭ ‬مسلمة‭ (‬3‭ ‬سنوات‭) ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬وحادث‭ ‬طعن‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬طفل‭ ‬مسلم‭ (‬6‭ ‬سنوات‭) ‬في‭ ‬إلينوي،‭ ‬وطعن‭ ‬رجل‭ ‬مسلم‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬وضرب‭ ‬رجل‭ ‬مسلم‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬وهجوما‭ ‬عنيفا‭ ‬على‭ ‬متظاهرين‭ ‬مناصرين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭. ‬

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