أمريكي يعترف بتخريب ((مركز الحياة الإسلامية)) بجامعة روتجرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اعترف رجل من ولاية نيوجيرزي الأمريكية بارتكاب جريمة كراهية تنتهك القوانين الاتحادية الأمريكية في جامعة روتجرز بتخريب ممتلكات في مركز الحياة الإسلامية فيها، فيما وصفتها وزارة العدل بأنها «أعمال كراهية مدفوعة بمعاداة الإسلام».
وحدثت الواقعة في أبريل في عيد الفطر.
وترصد جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تزايد التهديدات ضد مسلمين وعرب ويهود أمريكيين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وشهدت جامعات عددا من هذه الممارسات في الأشهر القليلة الماضية. وصدر حكم بالسجن 21 شهرا بحق رجل اعترف بإطلاق تهديدات بارتكاب أعمال عنف ضد يهود في جامعة كورنيل.
وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك يوم الخميس: «هذا المدعى عليه مسؤول عن أعمال كراهية مدفوعة بمعاداة الإسلام».
وذكرت وزارة العدل أن المدعى عليه جيكوب بيتشر (24 عاما) اقتحم المركز وألحق أضرارا بممتلكات فيه، من بينها تحف بطابع إسلامي وأشياء تحتوي على آيات من القرآن، مضيفة أنه سرق علما فلسطينيا.
وتشمل الحوادث الأخرى الأكثر عنفا في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة محاولة إغراق طفلة مسلمة (3 سنوات) في تكساس، وحادث طعن أسفر عن مقتل طفل مسلم (6 سنوات) في إلينوي، وطعن رجل مسلم في تكساس، وضرب رجل مسلم في نيويورك وهجوما عنيفا على متظاهرين مناصرين للفلسطينيين في كاليفورنيا.
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