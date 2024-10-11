ديوكوفيتش يلحق بفريتس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شنغهاي - (أ ف ب): سيتواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الأمريكي تايلور فريتس في نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف لكرة المضرب، بعد تغلب الأول على التشيكي ياكوب منشيك 6-7 (4-8)، 6-1، 6-4، والثاني على البلجيكي دافيد غوفان 6-3، 6-4 أمس الجمعة.
وستكون مهمة فريتس المصنف سابعا عالميا صعبة أمام الصربي الرابع عالميا، خصوصا وانه خسر جميع مواجهاته التسع أمامه، آخرها في ربع نهائي بطولة أستراليا في يناير.
بالشوط الفاصل (تاي بريك)، خسر ديوكوفيتش المجموعة الأولى أمام المراهق منشيك (19 عاما) الذي أقصى البلغاري غريغور ديميتروف (10) والروسي أندري روبلي (6).
ردّ صاحب 24 بطولة كبرى بقساوة في الثانية (6-1)، مستفيدا من الخبرة القليلة لمنشيك المصنف 65 عالميا. ورغم انزعاجه من ألم بركبته، أدار «نولي» الثالثة بذكاء وحسمها 6-4.
قال ابن السابعة والثلاثين الراغب في إحراز لقبه المئة في دورات المحترفين ومعبرا عن اعجابه بخصمه «يبلغ تسعة عشر عاما فقط، ويلعب بهذا المستوى المرتفع، وينجح بإدارة الكرات تحت الضغط، رغم قلة خبرته». بدوره، أقصى فريتس من دون عناء البلجيكي دافيد غوفان بمجموعتين.
MENAFN11102024000055011008ID1108771607
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.