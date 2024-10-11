ديوكوفيتش يلحق بفريتس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وستكون‭ ‬مهمة‭ ‬فريتس‭ ‬المصنف‭ ‬سابعا‭ ‬عالميا‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬الصربي‭ ‬الرابع‭ ‬عالميا،‭ ‬خصوصا‭ ‬وانه‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬مواجهاته‭ ‬التسع‭ ‬أمامه،‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

بالشوط‭ ‬الفاصل‭ (‬تاي‭ ‬بريك‭)‬،‭ ‬خسر‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬المراهق‭ ‬منشيك‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬أقصى‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ (‬10‭) ‬والروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبلي‭ (‬6‭).‬

ردّ‭ ‬صاحب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬بقساوة‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ (‬6-1‭)‬،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬القليلة‭ ‬لمنشيك‭ ‬المصنف‭ ‬65‭ ‬عالميا‭. ‬ورغم‭ ‬انزعاجه‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬بركبته،‭ ‬أدار‭ ‬‮«‬نولي‮»‬‭ ‬الثالثة‭ ‬بذكاء‭ ‬وحسمها‭ ‬6‭-‬4‭.‬

قال‭ ‬ابن‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬الراغب‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬لقبه‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬المحترفين‭ ‬ومعبرا‭ ‬عن‭ ‬اعجابه‭ ‬بخصمه‭ ‬‮«‬يبلغ‭ ‬تسعة‭ ‬عشر‭ ‬عاما‭ ‬فقط،‭ ‬ويلعب‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬المرتفع،‭ ‬وينجح‭ ‬بإدارة‭ ‬الكرات‭ ‬تحت‭ ‬الضغط،‭ ‬رغم‭ ‬قلة‭ ‬خبرته‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬أقصى‭ ‬فريتس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عناء‭ ‬البلجيكي‭ ‬دافيد‭ ‬غوفان‭ ‬بمجموعتين‭.‬

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