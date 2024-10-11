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مواجهة نارية بين سابالينكا وغوف

10/11/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ووهان‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستخوض‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬والأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬الرابعة‭ ‬مواجهة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لدورة‭ ‬ووهان‭ ‬الصينية‭ ‬للألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬ماغدالينا‭ ‬فريخ‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬والثانية‭ ‬على‭ ‬مواطنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ماغدا‭ ‬لينيت‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬الجمعة‭.‬

وستجمع‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬بين‭ ‬لاعبتين‭ ‬تقدمان‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهما‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬سابالينكا‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬ببطولتي‭ ‬أستراليا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حققت‭ ‬الشابة‭ ‬ابنة‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬غوف‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬انتصارات‭ ‬تواليا‭.‬

وتواجهت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬سابقا،‭ ‬فكانت‭ ‬الغلبة‭ ‬لصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬مع‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

ولم‭ ‬تجد‭ ‬سابالينكا،‭ ‬المتوجة‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬ووهان‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2019‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬الدورة‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬لأربعة‭ ‬أعوام‭ ‬تواليا‭ ‬لتقام‭ ‬مجددا‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬فريخ‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬بخلاف‭ ‬مباراتها‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬روسي‭ ‬يوليا‭ ‬بوتينتسيفا‭ ‬التي‭ ‬هيمنت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬6‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقلب‭ ‬البيلاروسية‭ ‬الطاولة‭ ‬وتخرج‭ ‬فائزة‭.‬

وأرهقت‭ ‬سابالينكا‭ ‬منافستها‭ ‬البولندية‭ ‬بضرباتها‭ ‬القوية‭ ‬محققة‭ ‬فوزها‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬ووهان‭.‬

قالت‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬غوف‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الشيء‭ ‬الرئيس‭ ‬هو،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نفسي،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬عملي‭ ‬بالقدمين،‭ ‬والتقدم‭ ‬إلى‭ ‬الشبكة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬النقطة‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬على‭ ‬هذا‭ ‬السطح‭ ‬البطيء،‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬الشباك‭. ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شجاعا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬وإنهاء‭ ‬النقطة‭ ‬هناك‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الخطة‭ ‬الرئيسة‭. ‬لقد‭ ‬نجحت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬لقائنا‭ ‬الأخير،‭ ‬لذلك‭ ‬سألتزم‭ ‬بالخطة‭. ‬سأحاول‭ ‬وضع‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

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