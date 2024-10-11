مواجهة نارية بين سابالينكا وغوف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ووهان (الصين) - (أ ف ب): ستخوض البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا والأمريكية كوكو غوف الرابعة مواجهة من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي لدورة ووهان الصينية للألف نقطة في كرة المضرب، بعد فوز الأولى على البولندية ماغدالينا فريخ 6-2 و6-2 والثانية على مواطنة الأخيرة ماغدا لينيت 6-0 و6-4 الجمعة.
وستجمع المباراة في المربع الذهبي بين لاعبتين تقدمان أفضل ما لديهما هذا العام، حيث فازت سابالينكا (26 عاما) ببطولتي أستراليا والولايات المتحدة، في حين حققت الشابة ابنة الـ 20 عاما غوف سلسلة من 9 انتصارات تواليا.
وتواجهت اللاعبتان سبع مرات سابقا، فكانت الغلبة لصالح الأمريكية التي تتقدم مع 4 انتصارات مقابل ثلاث هزائم.
ولم تجد سابالينكا، المتوجة باللقب في ووهان في آخر نسختين عامي 2018 و2019 قبل أن تتوقف الدورة بسبب تداعيات فيروس كورونا لأربعة أعوام تواليا لتقام مجددا هذا العام، أي صعوبة في التغلب على فريخ في ربع النهائي، بخلاف مباراتها السابقة أمام الكازاخستانية من أصل روسي يوليا بوتينتسيفا التي هيمنت عليها في المجموعة الأولى 6-1 قبل أن تقلب البيلاروسية الطاولة وتخرج فائزة.
وأرهقت سابالينكا منافستها البولندية بضرباتها القوية محققة فوزها الخامس عشر في ووهان.
قالت سابالينكا التي واجهت غوف للمرة الاخيرة في نصف نهائي بطولة أستراليا في يناير «أعتقد أن الشيء الرئيس هو، مرة أخرى، التركيز على نفسي، والتركيز على عملي بالقدمين، والتقدم إلى الشبكة، وإنهاء النقطة هناك».
وتابعت «على هذا السطح البطيء، عليك أن تذهب إلى الشباك. عليك أن تكون شجاعا بما يكفي وإنهاء النقطة هناك. أعتقد أن هذه هي الخطة الرئيسة. لقد نجحت بشكل جيد في لقائنا الأخير، لذلك سألتزم بالخطة. سأحاول وضع أكبر قدر ممكن من الضغط عليها».
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