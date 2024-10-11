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الحفلات في برنابيو مرخصة

10/11/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬السكان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بعد‭ ‬شكواهم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬الضوضاء‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬فضائه،‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬البلدية،‭ ‬بل‭ ‬إصدار‭ ‬ترخيص‭ ‬إداري‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الحفلات‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الترخيص‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬مدريد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬يعمل‭ ‬بنشاط،‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬مدريد‭ ‬والبلدية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استدامة‭ ‬أنشطته،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬تقام‭ ‬أنشطة‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭-‬برنابيو‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬كامل‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للشرعية‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬للبيئة‭ ‬والحي‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بأشغال‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬بينها‭ ‬تركيب‭ ‬سقف‭ ‬وأرضية‭ ‬ملعب‭ ‬قابلة‭ ‬للسحب،‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬سيعلق‭ ‬جميع‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬محاولة‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬الضوضاء‭. ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬وسط‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬المحليين،‭ ‬الغاضبين‭ ‬من‭ ‬الضوضاء،‭ ‬فيما‭ ‬بدأ‭ ‬الملعب‭ ‬باستضافة‭ ‬الحفلات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أبرزها‭ ‬لتايلور‭ ‬سويفت‭ ‬وكارول‭ ‬جي،‭ ‬بعد‭ ‬تعليقها‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬الأشغال‭.‬




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