الحفلات في برنابيو مرخصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مدريد - (أ ف ب): أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الذي دخل في مواجهة مع السكان بالقرب من ملعبه «سانتياغو برنابيو» في العاصمة بعد شكواهم بشكل خاص من الضوضاء الناجمة عن الحفلات الموسيقية المنظمة في فضائه، الخميس أنه حصل على جميع التراخيص اللازمة لاستضافة مثل هذه الأحداث.
وقال النادي الملكي في بيان إن «الحفلات الموسيقية في ملعب سانتياغو برنابيو لا تتطلب الحصول على ترخيص من البلدية، بل إصدار ترخيص إداري»، مضيفا أن «جميع الحفلات استفادت من هذا الترخيص الصادر عن منطقة مدريد».
وأضاف أن النادي «يعمل بنشاط، مع منطقة مدريد والبلدية، من أجل استدامة أنشطته، وذلك حتى تقام أنشطة ملعب سانتياغو-برنابيو في احترام كامل ليس فقط للشرعية ولكن أيضًا للبيئة والحي».
وأعلن ريال مدريد الذي قام بأشغال كثيرة في السنوات الأخيرة في ملعب سانتياغو برنابيو بينها تركيب سقف وأرضية ملعب قابلة للسحب، في منتصف سبتمبر الماضي أنه سيعلق جميع الحفلات الموسيقية حتى عام 2025 من أجل محاولة حل مشكلة الضوضاء. وتم اتخاذ هذا القرار وسط انتقادات من السكان المحليين، الغاضبين من الضوضاء، فيما بدأ الملعب باستضافة الحفلات مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، أبرزها لتايلور سويفت وكارول جي، بعد تعليقها لسنوات عدة بسبب الأشغال.
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