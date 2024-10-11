(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نيويورك - (أ ف ب): اعتزل داني غرين أحد أربعة لاعبين فقط فازوا بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «إن بي إيه» مع ثلاثة أندية مختلفة بعد 15 موسما قضاها في الملاعب.
وأعلن غرين (37 عاما) الذي اشتهر بتسديداته الثلاثية وبلغت نسبة نجاحها 40 في المئة خلال مسيرته، قراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب قائلا «كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي في النهاية».
وتابع «دارت مسيرتي حول هذه اللعبة، حيث أخذتني في جميع أنحاء العالم وعرفتني على أشخاص رائعين. لقد كانت رحلة رائعة».
وأضاف: «أنا متحمس للفصل التالي وأتطلع للتغلب على تحديات جديدة».
ودافع غرين عن فريق سان أنتونيو سبيرز الذي توّج معه بلقب الدوري عام 2014، قبل أن يحرز اللقب مجددا مع تورونتو رابتورز عام 2019، ولوس أنجليس ليكرز في العام التالي، لينضم مع زميله ليبرون جيمس الفائز مع ميامي وكليفلاند وليكرز، إلى ناد مغلق من روبرت هوري وجون سالي فازوا بدوري «ان بي ايه» مع ثلاثة أندية مختلفة.
وخاض غرين 832 مباراة، منها 709 كلاعب أساسي، بلغت خلالها معدلاته 8.7 نقاط و3.4 متابعات و1.5 تمريرة حاسمة و1.0 سرقة في المباراة. خاص 24 مباراة فقط في الموسمين الماضيين، منها مباراتان مع فيلادلفيا.
كما لعب 20 مباراة كلاعب مبتدئ (روكي) مع كليفلاند كافالييرز قبل الانضمام إلى سان أنتونيو، حيث أمضى ثمانية مواسم لينتقل مع كواهي لينارد إلى تورونتو. وقّع مع ليكرز في عام 2019 وتنقّل لاحقا بين أندية فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وممفيس غريزليز وكليفلاند.
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