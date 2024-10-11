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تحديات ((جديدة))

10/11/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتزل‭ ‬داني‭ ‬غرين‭ ‬أحد‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬فقط‭ ‬فازوا‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬مختلفة‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬موسما‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭.‬

وأعلن‭ ‬غرين‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بتسديداته‭ ‬الثلاثية‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬نجاحها‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته،‭ ‬قراره‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬سيأتي‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬دارت‭ ‬مسيرتي‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬حيث‭ ‬أخذتني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وعرفتني‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬رائعين‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬رحلة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬للفصل‭ ‬التالي‭ ‬وأتطلع‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬تحديات‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

ودافع‭ ‬غرين‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬معه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬اللقب‭ ‬مجددا‭ ‬مع‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬ولوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي،‭ ‬لينضم‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الفائز‭ ‬مع‭ ‬ميامي‭ ‬وكليفلاند‭ ‬وليكرز،‭ ‬إلى‭ ‬ناد‭ ‬مغلق‭ ‬من‭ ‬روبرت‭ ‬هوري‭ ‬وجون‭ ‬سالي‭ ‬فازوا‭ ‬بدوري‭ ‬‮«‬ان‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬مختلفة‭.‬

وخاض‭ ‬غرين‭ ‬832‭ ‬مباراة،‭ ‬منها‭ ‬709‭ ‬كلاعب‭ ‬أساسي،‭ ‬بلغت‭ ‬خلالها‭ ‬معدلاته‭ ‬8‭.‬7‭ ‬نقاط‭ ‬و3‭.‬4‭ ‬متابعات‭ ‬و1‭.‬5‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬و1‭.‬0‭ ‬سرقة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭. ‬خاص‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين،‭ ‬منها‭ ‬مباراتان‭ ‬مع‭ ‬فيلادلفيا‭.‬

كما‭ ‬لعب‭ ‬20‭ ‬مباراة‭ ‬كلاعب‭ ‬مبتدئ‭ (‬روكي‭) ‬مع‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬قبل‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو،‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬ثمانية‭ ‬مواسم‭ ‬لينتقل‭ ‬مع‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد‭ ‬إلى‭ ‬تورونتو‭. ‬وقّع‭ ‬مع‭ ‬ليكرز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وتنقّل‭ ‬لاحقا‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سيفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬وممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬وكليفلاند‭.‬

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