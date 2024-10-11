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تغريم زوجين 500 دينار لجمع أموال من دون ترخيص

10/11/2024 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الخامسة‭ ‬بتغريم‭ ‬زوجين‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬بعد‭ ‬إدانتهما‭ ‬بجمع‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬مصادرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬برأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الزوجة‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬عدم‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬ضُبطت‭ ‬بحوزتها‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬وجّهت‭ ‬لهما‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بجمع‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬للأغراض‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬مجهول‭ ‬لدعم‭ ‬أعماله‭ ‬ونشاطاته‭ ‬الدينية‭ ‬والتعليمية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬وقد‭ ‬أوكل‭ ‬لزوجته‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬وتتلقى‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬لمصلحته‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬المجهول‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬ثم‭ ‬تسلمها‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬وصول‭ ‬المتهمة‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تستقل‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬ومعها‭ ‬ابنتها،‭ ‬وأوقفها‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬وسأل‭ ‬الركاب‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬معهم‭ ‬شيء‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الإفصاح‭ ‬عنه،‭ ‬فأجابوا‭ ‬بالنفي‭.‬

وعليه،‭ ‬طلب‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬ووجّه‭ ‬ضابطة‭ ‬الجمارك‭ ‬بتفتيشها‭. ‬وفي‭ ‬أثناء‭ ‬التفتيش‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬بحوزتها‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬2600‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وعندما‭ ‬سُئلت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬أموال‭ ‬أخرى،‭ ‬أفادت‭ ‬بأنها‭ ‬تحمل‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬في‭ ‬حقائب‭ ‬السفر‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬السيارة‭. ‬وبالتفتيش،‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬المبلغ،‭ ‬وعليه،‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬إدارة‭ ‬التحريات‭ ‬المالية‭ ‬وتم‭ ‬تحرير‭ ‬محضر‭ ‬بالواقعة‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬الأموال‭.‬

وقد‭ ‬ذكرت‭ ‬المتهمة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تُفصح‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تُسأل‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬صريح،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬مبلغ‭ ‬2600‭ ‬دولار‭ ‬ملك‭ ‬لها،‭ ‬وأن‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬أيضًا‭ ‬ملك‭ ‬لها،‭ ‬أما‭ ‬المبلغ‭ ‬الآخر‭ ‬البالغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬فهو‭ ‬خاص‭ ‬بزوجها،‭ ‬وقد‭ ‬تسلمته‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬خليجي‭ ‬لتوصيله‭ ‬إلى‭ ‬زوجها‭ ‬كهدية،‭ ‬وعند‭ ‬استدعاء‭ ‬الزوج،‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ضبطه‭ ‬بحوزة‭ ‬زوجته‭ ‬ملك‭ ‬لها،‭ ‬وأن‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬هو‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬خليجي،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬معجبيه‭ ‬ومن‭ ‬متابعي‭ ‬برامجه‭ ‬الدينية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

برأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الزوجة‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬عدم‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬بحوزتها‭ ‬عند‭ ‬سؤالها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ضباط‭ ‬الجمارك،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تُفصح‭ ‬عن‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬البالغ‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬2600‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وأدانتها‭ ‬المحكمة‭ ‬بأنها‭ ‬اشتركت‭ ‬بطريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬إذ‭ ‬اتفقت‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬وساعدته‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬لمصلحته‭ ‬لأغراض‭ ‬دينية‭ ‬وتعليمية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تجمع‭ ‬وتتلقى‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬مجهول‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬لصالح‭ ‬المتهم‭ ‬الأول،‭ ‬ثم‭ ‬تحضر‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسلمها‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬بين‭ ‬المتهمين‭.‬

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