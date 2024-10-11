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إحالة متهمَين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة اتجار بالأشخاص

10/11/2024 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنجزت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬اتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬متهمين‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬وتحدد‭ ‬لنظرها‭ ‬جلسة‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬مفاده‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إيهامها‭ ‬بذلك،‭ ‬وفور‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬تم‭ ‬حجز‭ ‬حريتها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشقق‭ ‬وتهديدها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجبارها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬وقد‭ ‬استهلته‭ ‬بالاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬فشهدت‭ ‬بتفصيلات‭ ‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬أبلغت‭ ‬به،‭ ‬هذا‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬تتخذه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬أمرت‭ ‬بإيداعها‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإيواء‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسهما،‭ ‬وكلفت‭ ‬الشرطة‭ ‬بإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬اللازمة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬وملابسات‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬مجريها،‭ ‬وعقب‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيقات‭ ‬ووقوفها‭ ‬على‭ ‬أدلة‭ ‬الاتهام‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬محبوسين‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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