((باركليز)): أي استهداف إسرائيلي للنفط الإيراني سيرفع الأسعار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
(رويترز): قال بنك باركليز، إنه يتوقع أن يؤدي أي هجوم إسرائيلي على بنية النفط التحتية الإيرانية إلى توقف مستمر لإمدادات حجمها مليون برميل يوميا، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بما لا يقل عن 15 دولارا للبرميل.
وأضاف البنك في مذكرة «الهجوم الإسرائيلي المحتمل على البنية التحتية الإيرانية للنفط فيما يخص أنشطة الإنتاج أو التصدير يؤثر على أسواق النفط من ناحيتين، إذ إنه قد يقلل من طاقة الإنتاج الفائضة مما يرفع بدوره الأسعار، في حين يدفع إلى علاوة كبيرة للمخاطر الجيوسياسية».
وتشير تقديرات باركليز إلى أن السعر العادل لبرميل برنت العام المقبل 85 دولارا.
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