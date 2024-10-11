((باركليز)): أي استهداف إسرائيلي للنفط الإيراني سيرفع الأسعار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المحتمل‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الإيرانية‭ ‬للنفط‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬أنشطة‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬التصدير‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬ناحيتين،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬طاقة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الفائضة‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬بدوره‭ ‬الأسعار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬علاوة‭ ‬كبيرة‭ ‬للمخاطر‭ ‬الجيوسياسية‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬باركليز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السعر‭ ‬العادل‭ ‬لبرميل‭ ‬برنت‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬85‭ ‬دولارا‭.‬