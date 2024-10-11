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((باركليز)): أي استهداف إسرائيلي للنفط الإيراني سيرفع الأسعار

10/11/2024 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬بنك‭ ‬باركليز،‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬بنية‭ ‬النفط‭ ‬التحتية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬مستمر‭ ‬لإمدادات‭ ‬حجمها‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

وأضاف‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المحتمل‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الإيرانية‭ ‬للنفط‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬أنشطة‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬التصدير‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬ناحيتين،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬طاقة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الفائضة‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬بدوره‭ ‬الأسعار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬علاوة‭ ‬كبيرة‭ ‬للمخاطر‭ ‬الجيوسياسية‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬باركليز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السعر‭ ‬العادل‭ ‬لبرميل‭ ‬برنت‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬85‭ ‬دولارا‭.‬

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