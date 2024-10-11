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الأمم المتحدة: حملة التطعيم الجديدة ضد شلل الأطفال في غزة ستكون ((أكثر تعقيدا))

10/11/2024 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬التطعيم‭ ‬الجديدة‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬بسبب‭ ‬القتال‭ ‬المتواصل‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الدكتور‭ ‬ريك‭ ‬بيبركورن‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬بالطبع‭ ‬قلق‭ ‬بشأن‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تحترم‭ ‬الأطراف‭ ‬المتحاربة‭ ‬‮«‬الهدن‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حملة‭ ‬التطعيم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬طلبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إخلاءها‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬الممثلة‭ ‬الخاصة‭ ‬لليونيسف‭ ‬جان‭ ‬غوف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬لأن‭ ‬الظروف‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬هذه‭ ‬المرة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬جدا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬احترام‭ ‬الهدن‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬عدم‭ ‬إجبار‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭. ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬ضروريا‭ ‬لنتمكن‭ ‬من‭ ‬تطعيم‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الذي‭ ‬يبلغون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬سكان‭ ‬الشمال‮»‬‭.‬

لكنها‭ ‬أكّدت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬أملا‭ ‬بأن‭ ‬تمضي‭ ‬الحملة‭ ‬قدما‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬صعب‭ ‬لكنه‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬رصد‭ ‬أول‭ ‬إصابة‭ ‬بشلل‭ ‬الأطفال،‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬أطلقت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬خطر‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭.‬

وتلقى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬560‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬دون‭ ‬العاشرة‭ ‬الجرعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬التطعيم‭. ‬وسمحت‭ ‬‮«‬هدن‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محدّدة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل،‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‭ ‬وأخيرا‭ ‬في‭ ‬شماله‭. ‬

واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬1206‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وأسفر‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والعمليات‭ ‬البرية‭ ‬للجيش‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬42126‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬والمدمر‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬أصدرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭.‬

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