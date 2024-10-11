ترامب يحشد قاعدته الأكثر تطرفا عبر ((تروث سوشال)) مع اقتراب الانتخابات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لكن‭ ‬وتيرة‭ ‬نشره‭ ‬للتدوينات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منتظمة،‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مرة‭ ‬يوميا‭ ‬كمعدل‭ ‬خلال‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تنشر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الليل،‭ ‬وفق‭ ‬تحليل‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ويمكن‭ ‬قراءة‭ ‬تدوينات‭ ‬تصف‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مذنبة‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‮»‬‭ ‬و‮«‬يجب‭ ‬طردها‭ ‬أو‭ ‬محاكمتها‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬منسوب‭ ‬العنف‭ ‬المرتفع‭ ‬الذي‭ ‬يظهره‭ ‬في‭ ‬خطاباته‭ ‬واجتماعاته‭. ‬

لا‭ ‬يتردد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬منافسته‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مجنونة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬متخلفة‭ ‬عقليّا‮»‬‭ ‬أو‭ ‬أنها‭ ‬تدفع‭ ‬مقابلا‭ ‬لمؤيديها‭. ‬

كما‭ ‬يعد‭ ‬أنصاره‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬يعاقب‮»‬‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬غشوا‮»‬‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2020‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬بنتائجها‭ ‬قطّ‭ ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬تشكيكه‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬2024‭. ‬ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬أنه‭ ‬بهذا‭ ‬السلوك‭ ‬يحشد‭ ‬قاعدته‭ ‬الأكثر‭ ‬تطرفا‭ ‬ويضع‭ ‬مؤشرات‭ ‬لرفض‭ ‬محتمل‭ ‬لنتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬إطلاق‭ ‬التحذيرات‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬تزوير‭. ‬ولم‭ ‬يستجب‭ ‬فريق‭ ‬حملة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لطلب‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفساراتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬يؤكد‭ ‬المحلل‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬فيرجينيا‭ ‬لاري‭ ‬ساباتو‭ ‬أن‭ ‬قاعدة‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬تحب‭ ‬هذا‭ ‬الهراء‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الآخرين،‭ ‬يقتربون‭ ‬من‭ (‬قرار‭) ‬التصويت‭ ‬لصالحه،‭ ‬لكونهم‭ ‬ربما‭ ‬أصبحوا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالرعب‮»‬‭. ‬ويتابع‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يشعر‭ ‬الناس‭ ‬وكأنهم‭ ‬مرغمون‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬منشوراته‭ ‬عند‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬صباحا‮»‬‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتجاوز‭ ‬بعض‭ ‬المنشورات‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشال‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ألف‭ ‬حرف،‭ ‬يأتي‭ ‬بعضها‭ ‬موجزا‭. ‬

وكتب‭ ‬مرة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أكره‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‮»‬،‭ ‬في‭ ‬انتقاد‭ ‬لنجمة‭ ‬موسيقى‭ ‬البوب‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭.

‬ويعج‭ ‬حسابه‭ ‬باستطلاعات‭ ‬رأي‭ ‬تمنحه‭ ‬تقدما،‭ ‬وبروابط‭ ‬لمواقع‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محافظة‭ ‬وكذلك‭ ‬بمعلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬حول‭ ‬ملفات‭ ‬مثل‭ ‬الإجهاض‭ ‬والهجرة‭. ‬كما‭ ‬يحمّل‭ ‬في‭ ‬منشوراته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك،‭ ‬ويستخدم‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬إحصاءات‭ ‬قديمة‭ ‬أو‭ ‬مضلّلة‭ ‬حول‭ ‬الجريمة‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬المهاجرين‭.‬

وبينما‭ ‬تتجاهل‭ ‬المرشحة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الإهانات‭ ‬والهجمات‭ ‬وتفضل‭ ‬استفزاز‭ ‬غرور‭ ‬خصمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‮«‬غريب‭ ‬الأطوار‮»‬‭ ‬أو‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المؤيدين‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬اجتماعاته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬لكن‭ ‬حملتها‭ ‬لا‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬معلومة‭ ‬كاذبة‭ ‬ينشرها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يوقف‭ ‬انتشارها‭.‬

ويرى‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬والسياسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬جون‭ ‬جوست‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬رجل‭ ‬يائس‭ ‬ومستعد‭ ‬لقول‭ ‬أو‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬سلوكه‭ ‬يغلب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬الخوف‭ ‬الكلي‭ ‬والقلق‭ ‬الشديد‭ ‬والكراهية‮»‬‭ ‬حينما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬باحتمال‭ ‬خسارة‭ ‬الانتخابات‭.‬