Saturday, 12 October 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يحشد قاعدته الأكثر تطرفا عبر ((تروث سوشال)) مع اقتراب الانتخابات

10/11/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كتب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشال‮»‬،‭ ‬هاجم‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثها‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬ويرى‭ ‬باحثون‭ ‬أن‭ ‬فيها‭ ‬قدرا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬التضليل‭ ‬وتغذيّ‭ ‬غضب‭ ‬قاعدته‭ ‬الأكثر‭ ‬تطرفا‭. ‬وعدد‭ ‬متابعي‭ ‬المرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬الجمهوري‭ ‬لانتخابات‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬متابعيه‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬تويتر‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬استخدامه‭ ‬مؤقتا‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬أنصار‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬لمنع‭ ‬اقرار‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

لكن‭ ‬وتيرة‭ ‬نشره‭ ‬للتدوينات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منتظمة،‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مرة‭ ‬يوميا‭ ‬كمعدل‭ ‬خلال‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تنشر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الليل،‭ ‬وفق‭ ‬تحليل‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ويمكن‭ ‬قراءة‭ ‬تدوينات‭ ‬تصف‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مذنبة‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‮»‬‭ ‬و‮«‬يجب‭ ‬طردها‭ ‬أو‭ ‬محاكمتها‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬منسوب‭ ‬العنف‭ ‬المرتفع‭ ‬الذي‭ ‬يظهره‭ ‬في‭ ‬خطاباته‭ ‬واجتماعاته‭. ‬

لا‭ ‬يتردد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬منافسته‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مجنونة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬متخلفة‭ ‬عقليّا‮»‬‭ ‬أو‭ ‬أنها‭ ‬تدفع‭ ‬مقابلا‭ ‬لمؤيديها‭. ‬

كما‭ ‬يعد‭ ‬أنصاره‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬يعاقب‮»‬‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬غشوا‮»‬‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2020‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬بنتائجها‭ ‬قطّ‭ ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬تشكيكه‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬2024‭. ‬ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬أنه‭ ‬بهذا‭ ‬السلوك‭ ‬يحشد‭ ‬قاعدته‭ ‬الأكثر‭ ‬تطرفا‭ ‬ويضع‭ ‬مؤشرات‭ ‬لرفض‭ ‬محتمل‭ ‬لنتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬إطلاق‭ ‬التحذيرات‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬تزوير‭. ‬ولم‭ ‬يستجب‭ ‬فريق‭ ‬حملة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لطلب‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفساراتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬يؤكد‭ ‬المحلل‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬فيرجينيا‭ ‬لاري‭ ‬ساباتو‭ ‬أن‭ ‬قاعدة‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬تحب‭ ‬هذا‭ ‬الهراء‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الآخرين،‭ ‬يقتربون‭ ‬من‭ (‬قرار‭) ‬التصويت‭ ‬لصالحه،‭ ‬لكونهم‭ ‬ربما‭ ‬أصبحوا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالرعب‮»‬‭. ‬ويتابع‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يشعر‭ ‬الناس‭ ‬وكأنهم‭ ‬مرغمون‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬منشوراته‭ ‬عند‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬صباحا‮»‬‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتجاوز‭ ‬بعض‭ ‬المنشورات‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشال‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ألف‭ ‬حرف،‭ ‬يأتي‭ ‬بعضها‭ ‬موجزا‭. ‬

وكتب‭ ‬مرة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أكره‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‮»‬،‭ ‬في‭ ‬انتقاد‭ ‬لنجمة‭ ‬موسيقى‭ ‬البوب‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭.
‬ويعج‭ ‬حسابه‭ ‬باستطلاعات‭ ‬رأي‭ ‬تمنحه‭ ‬تقدما،‭ ‬وبروابط‭ ‬لمواقع‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محافظة‭ ‬وكذلك‭ ‬بمعلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬حول‭ ‬ملفات‭ ‬مثل‭ ‬الإجهاض‭ ‬والهجرة‭. ‬كما‭ ‬يحمّل‭ ‬في‭ ‬منشوراته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك،‭ ‬ويستخدم‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬إحصاءات‭ ‬قديمة‭ ‬أو‭ ‬مضلّلة‭ ‬حول‭ ‬الجريمة‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬المهاجرين‭.‬

وبينما‭ ‬تتجاهل‭ ‬المرشحة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الإهانات‭ ‬والهجمات‭ ‬وتفضل‭ ‬استفزاز‭ ‬غرور‭ ‬خصمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‮«‬غريب‭ ‬الأطوار‮»‬‭ ‬أو‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المؤيدين‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬اجتماعاته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬لكن‭ ‬حملتها‭ ‬لا‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬معلومة‭ ‬كاذبة‭ ‬ينشرها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يوقف‭ ‬انتشارها‭.‬

ويرى‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬والسياسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬جون‭ ‬جوست‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬رجل‭ ‬يائس‭ ‬ومستعد‭ ‬لقول‭ ‬أو‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬سلوكه‭ ‬يغلب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬الخوف‭ ‬الكلي‭ ‬والقلق‭ ‬الشديد‭ ‬والكراهية‮»‬‭ ‬حينما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬باحتمال‭ ‬خسارة‭ ‬الانتخابات‭.‬

MENAFN11102024000055011008ID1108771598

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث