Saturday, 12 October 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1500 طالب وطالبة من التعليم الفني يتدربون في 250 مؤسسة حكومية وخاصة هذا العام

10/11/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬بورشيد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتعليم‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬انضمام‭ ‬1500‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬بمدارس‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬والمهني‭ ‬الثانوية‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬تكوين‮»‬‭ ‬للتدريب‭ ‬الميداني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬250‭ ‬شركة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭ ‬متعاونة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأوضح‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتعليم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الطلبة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬والمدرجين‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الفنية‭ ‬والمهنية،‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬دفعات،‭ ‬انطلقت‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬منها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬لخوض‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬4‭ ‬أسابيع،‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬مرشدين‭ ‬مهنيين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬لمتابعتهم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تكوين‮»‬‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريب‭ ‬نوعية،‭ ‬تربط‭ ‬التعليم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتزود‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬المتعددة‭.‬

MENAFN11102024000055011008ID1108771597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث