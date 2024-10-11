1500 طالب وطالبة من التعليم الفني يتدربون في 250 مؤسسة حكومية وخاصة هذا العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتعليم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الطلبة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬والمدرجين‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الفنية‭ ‬والمهنية،‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬دفعات،‭ ‬انطلقت‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬منها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬لخوض‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬4‭ ‬أسابيع،‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬مرشدين‭ ‬مهنيين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬لمتابعتهم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تكوين‮»‬‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريب‭ ‬نوعية،‭ ‬تربط‭ ‬التعليم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتزود‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬المتعددة‭.‬