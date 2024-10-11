1500 طالب وطالبة من التعليم الفني يتدربون في 250 مؤسسة حكومية وخاصة هذا العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف إبراهيم علي آل بورشيد الوكيل المساعد للتعليم بوزارة التربية والتعليم عن انضمام 1500 طالب وطالبة بمدارس التعليم الفني والمهني الثانوية لبرنامج «تكوين» للتدريب الميداني هذا العام الدراسي، وذلك في 250 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة متعاونة مع الوزارة في هذا المجال.
وأوضح الوكيل المساعد للتعليم أنه تم توزيع الطلبة المستفيدين من البرنامج، والمدرجين ضمن مختلف التخصصات الفنية والمهنية، على 4 دفعات، انطلقت الدفعة الأولى منها مطلع العام الدراسي، لخوض التدريب العملي المكثف على مدى 4 أسابيع، مع تخصيص مرشدين مهنيين من منتسبي الوزارة لمتابعتهم.
وأشار إلى أن فكرة برنامج «تكوين» تقوم على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير فرص تدريب نوعية، تربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل، وتزود الطلبة بالمهارات والمعارف اللازمة للانخراط في مجالات العمل المتعددة.
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