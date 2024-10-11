اجتماع خليجي مشترك للاستعداد للمشاركة في الجمعية الـ149 لـ((البرلماني الدولي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬بين‭ ‬البرلمانات‭ ‬الخليجية،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ (‬عن‭ ‬بُعد‭)‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ‭ ‬149‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنيف‭ ‬بالاتحاد‭ ‬السويسري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬وحتى‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ومثَّل‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الخليجي،‭ ‬كلٌّ‭ ‬من‭: ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬والنائب‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشويخ‭.‬

وشدد‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المواقف‭ ‬الموحدة‭ ‬للبرلمانات‭ ‬الخليجية،‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الموضوعات،‭ ‬وأبرزها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬قضية‭ ‬العرب‭ ‬الأولى،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الوفد‭ ‬دعم‭ ‬البند‭ ‬الطارئ‭ ‬الذي‭ ‬اقترحته‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأخير،‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬المقدمة‭ ‬عليه،‭ ‬والذي‭ ‬يرتبط‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭.‬

وأشار‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التكاتف‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية،‭ ‬وبرلمانات‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬البند‭ ‬الطارئ‭ ‬المقدَّم‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬بين‭ ‬البرلمانات‭ ‬الخليجية‭ ‬الشواغر‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬ممثلو‭ ‬البرلمانات‭ ‬الخليجية‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬والبرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬إسهامات‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬عمل‭ ‬لجان‭ ‬الاتحاد‭.‬

وأجمع‭ ‬ممثلو‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬والبرلمانات‭ ‬الخليجية،‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التنسيقية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والآراء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صوغ‭ ‬رؤية‭ ‬برلمانية‭ ‬خليجية‭ ‬موحدة‭.‬