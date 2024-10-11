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أمطار خفيفة على بعض مناطق المملكة

10/11/2024 7:07:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬أمس‭ ‬تساقط‭ ‬أمطار‭ ‬خفيفة،‭ ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬لهبات‭ ‬قوية‭ ‬السرعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬عقدة‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬البحرية‭ ‬الشرقية‭ ‬والجنوبية،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭.‬

وأشارت‭ ‬توقعات‭ ‬الطقس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬السماء‭ ‬فيه‭ ‬صافية،‭ ‬وتتراوح‭ ‬فيه‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬27‭ ‬درجة‭ ‬و36‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬وتنخفض‭ ‬فيه‭ ‬الرطوبة‭ ‬إلى‭ ‬15 % ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬ولن‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬75 % ‭.‬

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