أمطار خفيفة على بعض مناطق المملكة

أمطار خفيفة على بعض مناطق المملكة
التاريخ
10/11/2024 7:07:29 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت بعض مناطق المملكة أمس تساقط أمطار خفيفة، فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية من فرص لهبات قوية السرعة تصل إلى 25 عقدة أحيانا في المناطق البحرية الشرقية والجنوبية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.
وأشارت توقعات الطقس إلى أن اليوم السبت سوف تكون السماء فيه صافية، وتتراوح فيه درجات الحرارة ما بين 27 درجة و36 درجة مئوية وتنخفض فيه الرطوبة إلى 15 % في الفترة المسائية ولن تزيد على 75 % .
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