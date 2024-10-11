طلاب الجامعة الأهلية يحصدون الوصافة في مسابقة ((ترى عادي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في انجاز جديد، حقق طلاب الجامعة الأهلية المركز الثاني في النسخة الخامسة من المسابقة الثقافية «ترى عادي»، التي ينظمها مستشفى سلوان للطب النفسي، بهدف تنمية الوعي بين فئة الشباب والطلبة الجامعيين. وقد أحرز فريق الجامعة الأهلية المركز الثاني بعد منافسة مع فرق طلابية في مجالات معرفية وثقافية متعددة، بعد تميز الفريق في المسابقة.
وبهذه المناسبة قالت المشرفة على الفريق ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد بالجامعة الأهلية رشا النجدي إن طلاب الجامعة الأهلية عبروا عن جميع زملائهم في الجامعة الأهلية بما تميزوا به من روح الفريق والعمل الجماعي والإصرار على التميز والإبداع والابتكار، فنالوا باستحقاق كبير المركز الثاني في المسابقة.
الجدير بالذكر أن مسابقة «ترى عادي» للجامعات البحرينية جزء من حملة توعوية ينظمها مستشفى سلوان للطلب النفسي بهدف تغيير النظرة السلبية والوصمة التي تلاحق المرض النفسي، حيث تهدف الحملة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الطب النفسي والطبيب والمريض النفسي خدمة لأجيالنا المستقبلية وحفاظا على حيوية وصحة شعوبنا وإعطائها الفرصة للمشاركة في التنمية والتطور لمجتمعاتها بعيدا عن الخوف من «الوصمة الاجتماعية».
وتهدف الحملة إلى تغيير الصورة النمطية للمرض النفسي، ومساعدة الناس على طلب العلاج النفسي من دون خوف أو تردد، وتخفيف «الوصمة» عن المرض النفسي واعتباره مرضا عاديا مثله مثل المرض العضوي، ورفع وعي الناس حول الأمراض النفسية وأن المرض النفسي ليس عيبا، ودعم المؤسسات الحكومية والخاصة وتشجيع موظفيها على زيارة الطبيب النفسي إذا دعت الحاجة.
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