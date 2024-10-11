طلاب الجامعة الأهلية يحصدون الوصافة في مسابقة ((ترى عادي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬ومديرة‭ ‬إدارة‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬رشا‭ ‬النجدي‭ ‬إن‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬زملائهم‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بما‭ ‬تميزوا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬والإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬فنالوا‭ ‬باستحقاق‭ ‬كبير‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬ترى‭ ‬عادي‮»‬‭ ‬للجامعات‭ ‬البحرينية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬توعوية‭ ‬ينظمها‭ ‬مستشفى‭ ‬سلوان‭ ‬للطلب‭ ‬النفسي‭ ‬بهدف‭ ‬تغيير‭ ‬النظرة‭ ‬السلبية‭ ‬والوصمة‭ ‬التي‭ ‬تلاحق‭ ‬المرض‭ ‬النفسي،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬المفاهيم‭ ‬المغلوطة‭ ‬عن‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬والطبيب‭ ‬والمريض‭ ‬النفسي‭ ‬خدمة‭ ‬لأجيالنا‭ ‬المستقبلية‭ ‬وحفاظا‭ ‬على‭ ‬حيوية‭ ‬وصحة‭ ‬شعوبنا‭ ‬وإعطائها‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬لمجتمعاتها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬‮«‬الوصمة‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭.‬

وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬للمرض‭ ‬النفسي،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬أو‭ ‬تردد،‭ ‬وتخفيف‭ ‬‮«‬الوصمة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‭ ‬واعتباره‭ ‬مرضا‭ ‬عاديا‭ ‬مثله‭ ‬مثل‭ ‬المرض‭ ‬العضوي،‭ ‬ورفع‭ ‬وعي‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬وأن‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‭ ‬ليس‭ ‬عيبا،‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وتشجيع‭ ‬موظفيها‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬إذا‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭.‬