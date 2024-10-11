وزارة التربية تشارك في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومثلت‭ ‬الوزارة‭ ‬الدكتورة‭ ‬سماح‭ ‬محمد‭ ‬العجاوي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتطوير‭ ‬سياسات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلّم،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مشارك‭ ‬يمثلون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬دولية‭.‬

وقد‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬مشاريع‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتقاريرها‭ ‬حول‭ ‬الدراسات‭ ‬الدولية‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬دراسات‭ ‬الجمعية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬في‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التعليمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عقد‭ ‬جلسات‭ ‬للتطوير‭ ‬المهني‭ ‬حول‭ ‬مواضيع‭ ‬تتعلق‭ ‬بالدراسات‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الجمعية‭ ‬كالدراسة‭ ‬الدولية‭ ‬للحاسوب‭ ‬والمعلوماتية،‭ ‬ودراسة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬للرياضيات‭ ‬والعلوم،‭ ‬والدراسة‭ ‬الدولية‭ ‬لقياس‭ ‬مدى‭ ‬تقدم‭ ‬القراءة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ودراسة‭ ‬التربية‭ ‬المدنية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الدولية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اختيرت‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجمعية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وذلك‭ ‬لجهودها‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬الدولية‭ ‬التربوية‭.‬