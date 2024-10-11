وزارة التربية تشارك في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت وزارة التربية والتعليم في اجتماع الجمعية العمومية الخامس والستين للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي، والذي عقد في العاصمة الجورجية تبليسي، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث التربوية في جورجيا.
ومثلت الوزارة الدكتورة سماح محمد العجاوي الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلّم، في الاجتماع الذي ضم أكثر من 100 مشارك يمثلون أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين من جامعات دولية.
وقد تمت مناقشة مشاريع الجمعية الدولية، وتقاريرها حول الدراسات الدولية الحالية والمستقبلية، والاطلاع على نتائج دراسات الجمعية وتأثيرها في الإصلاحات التعليمية الوطنية، إلى جانب عقد جلسات للتطوير المهني حول مواضيع تتعلق بالدراسات التي تشرف عليها الجمعية كالدراسة الدولية للحاسوب والمعلوماتية، ودراسة الاتجاهات العالمية للرياضيات والعلوم، والدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم، ودراسة التربية المدنية والمواطنة الدولية.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين اختيرت عضواً في هذه الجمعية منذ عام 2016، وذلك لجهودها المتميزة في تنفيذ عدد من الدراسات الدولية التربوية.
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