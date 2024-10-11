مسؤول أممي: الوضع في لبنان كارثيإسرائيل تهاجم قوات الأمم المتحدة للمرة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬إصابة‭ ‬جنديين‭ ‬إندونيسيين‭ ‬من‭ ‬القبعات‭ ‬الزرق‭ ‬بجروح‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار‭ ‬اسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تنديدا‭ ‬دوليا‭ ‬واعتبرت‭ ‬روما‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬القوة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬تعرّض‭ ‬المقرّ‭ ‬العام‭ ‬لليونيفيل‭ ‬في‭ ‬الناقورة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭) ‬لانفجارات‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‮»‬؛‭ ‬إذ‭ ‬‮«‬أصيب‭ ‬جنديان‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬انفجارين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬مراقبة‮»‬‭. ‬

وحذرت‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الحوادث‭ ‬تضع‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.. ‬في‭ ‬خطر‭ ‬شديد‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

وندّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬بالاستهداف‭ ‬الممنهج‭ ‬والمتعمد‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لقوات‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وأدان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬التعرّض‭ ‬لليونيفيل،‭ ‬معتبرا‭ ‬ذلك‭ ‬انتهاكا‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬وأمرا‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬حذّر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬نزوح‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‮»‬،‭ ‬وسط‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يومي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬عثمان‭ ‬البلبيسي‭: ‬‮«‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الموجة‭ ‬من‭ ‬النزوح‭ ‬نرى‭ ‬احتياجات‭ ‬ضخمة‭.. ‬الوضع‭ ‬كارثي‮»‬‭. ‬

وكثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭. ‬

ومذاك،‭ ‬أدى‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬قرابة‭ ‬مليون‭ ‬آخرين‭. ‬

وقال‭ ‬البلبيسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لبيروت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬لبنان‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭. ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ضئيل‭ ‬ولا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬عثمان‭ ‬البلبيسي‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬‮«‬تحققت‭ ‬وتتبعت‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬690‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬آخرين‭ ‬غادروا‭ ‬البلاد،‭ ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭.‬