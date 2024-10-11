مجلس النواب.. توقعات بتغيير واسع في رئاسة اللجان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت ياسمين العقيدات:
قبل ساعات من انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلسي الشورى والنواب، كشفت مصادر نيابية عن احتدام المنافسة على رئاسة اللجان الدائمة بمجلس النواب خلال الدور الجديد، وخاصة في لجنتي الشؤون المالية والشؤون الخارجية.
«أخبار الخليج» أجرت استطلاعا لرأي النواب حول انتخابات اللجان التي ستجرى في أولى جلسات المجلس الثلاثاء المقبل، ففي الوقت الذي أعلنت النائب زينب عبدالأمير نيتها عدم الترشح لرئاسة لجنة الشؤون المالية وكذلك استبعد كل من النائب إيمان شويطر والنائب عبدالله الظاعن خوضهما الانتخابات في اللجنة، كشفت المصادر النيابية أن تنحصر المنافسة بين النواب محمد المعرفي ومحمد الأحمد وأحمد السلوم وباسمة عبدالكريم ومحمد الرفاعي على المناصب القيادية باللجنة.
أما على صعيد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فأعلنت النائب مريم صالح الظاعن نائب رئيس اللجنة حاليا رغبتها في الترشح لرئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد القادم، خلفا لعبدالله الرميحي الرئيس الحالي، بينما أعلن النائب حسن إبراهيم عدم وجود نية للترشح، وتحفظ باقي الأعضاء عن إعلان نية الترشح من عدمها.
وعلى صعيد لجنة الخدمات تحتدم المنافسة لتولي منصب رئيس اللجنة ونائب الرئيس ما بين كل من النائب د. مهدي عبدالعزيز الشويخ والنائب منير سرور حيث صرح الأخير بأنه جار التواصل مع الأعضاء بغرض التوافق على المقاعد، بينما أكد كل من النائب ممدوح عباس وجليلة السيد عدم رغبتهما في الترشح.
فيما قال مصدر نيابي لـ«أخبار الخليج» إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تتجه إلى فوز النائب محمود ميرزا فردان برئاسة اللجنة، وخاصة بعد تأكيد كل من النائب علي الدوسري ود. هشام العشيري والنائب نجيب الكواري والنائب جلال كاظم عدم نيتهم الترشح لمناصب اللجنة مما يعني انحصار التوقعات لنية الترشح لكل من النائب عبدالحكيم الشنو والنائب د. علي ماجد النعيمي والذين أعلنوا عدم اتخاذ القرار الأخير لنية الترشح.
أما على صعيد لجنة المرافق العامة والبيئة فقد كشف المصدر النيابي عن توزيع المناصب النهائية بالتزكية لكل من النائب محمد موسى البلوشي والذي سيتولى منصب رئاسة اللجنة، بينما رشح أغلبية الأعضاء النائب بدر التميمي لتولي منصب نائب الرئيس إلا أن التميمي لم يحسم القرار الأخير بخصوص توليه المنصب لترك الفرصة أمام بقية الأعضاء.
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