مجلس النواب.. توقعات بتغيير واسع في رئاسة اللجان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الجديد‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬نيابية‭ ‬عن‭ ‬احتدام‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬الجديد،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والشؤون‭ ‬الخارجية‭.‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أجرت‭ ‬استطلاعا‭ ‬لرأي‭ ‬النواب‭ ‬حول‭ ‬انتخابات‭ ‬اللجان‭ ‬التي‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬المجلس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬نيتها‭ ‬عدم‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬وكذلك‭ ‬استبعد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر‭ ‬والنائب‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن‭ ‬خوضهما‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬اللجنة،‭ ‬كشفت‭ ‬المصادر‭ ‬النيابية‭ ‬أن‭ ‬تنحصر‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬ومحمد‭ ‬الأحمد‭ ‬وأحمد‭ ‬السلوم‭ ‬وباسمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬ومحمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬على‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬باللجنة‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬فأعلنت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬صالح‭ ‬الظاعن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬حاليا‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬القادم،‭ ‬خلفا‭ ‬لعبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬نية‭ ‬للترشح،‭ ‬وتحفظ‭ ‬باقي‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬إعلان‭ ‬نية‭ ‬الترشح‭ ‬من‭ ‬عدمها‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬تحتدم‭ ‬المنافسة‭ ‬لتولي‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشويخ‭ ‬والنائب‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬حيث‭ ‬صرح‭ ‬الأخير‭ ‬بأنه‭ ‬جار‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأعضاء‭ ‬بغرض‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬المقاعد،‭ ‬بينما‭ ‬أكد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬عباس‭ ‬وجليلة‭ ‬السيد‭ ‬عدم‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬الترشح‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬نيابي‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬ميرزا‭ ‬فردان‭ ‬برئاسة‭ ‬اللجنة،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬علي‭ ‬الدوسري‭ ‬ود‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬والنائب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬والنائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬عدم‭ ‬نيتهم‭ ‬الترشح‭ ‬لمناصب‭ ‬اللجنة‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬انحصار‭ ‬التوقعات‭ ‬لنية‭ ‬الترشح‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو‭ ‬والنائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭ ‬والذين‭ ‬أعلنوا‭ ‬عدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الأخير‭ ‬لنية‭ ‬الترشح‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬فقد‭ ‬كشف‭ ‬المصدر‭ ‬النيابي‭ ‬عن‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬النهائية‭ ‬بالتزكية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي‭ ‬والذي‭ ‬سيتولى‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة،‭ ‬بينما‭ ‬رشح‭ ‬أغلبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬النائب‭ ‬بدر‭ ‬التميمي‭ ‬لتولي‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التميمي‭ ‬لم‭ ‬يحسم‭ ‬القرار‭ ‬الأخير‭ ‬بخصوص‭ ‬توليه‭ ‬المنصب‭ ‬لترك‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬بقية‭ ‬الأعضاء‭.‬