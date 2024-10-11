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السفير البريطاني: الملك والعاهل الأردني من أبرز الداعين إلى السلام في المنطقة

10/11/2024 7:07:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬أليستير‭ ‬لونغ‭ ‬أن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخاه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الداعين‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬السلام‭ ‬والحوار‭ ‬خلال‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬عقب‭ ‬زيارة‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬الكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬أوضح‭ ‬السفير‭ ‬لونغ‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الوزير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أصدقاء‭ ‬مقربين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الحرجة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬الكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬أجرى‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬حيث‭ ‬بيّن‭ ‬السفير‭ ‬لونغ‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬أكدت‭ ‬قوة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتزام‭ ‬الجانبين‭ ‬بالتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭.‬

وحول‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وتوافقها‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬وتتضمن‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬العالمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الدولية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية؛‭ ‬أوضح‭ ‬السفير‭ ‬لونغ‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تقاربًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬بينهما‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬اللقاءات‭ ‬الدورية،‭ ‬بل‭ ‬تتعلق‭ ‬بمعالجة‭ ‬القضايا‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬آليات‭ ‬مستمرة‭ ‬للحوار‭ ‬والتعاون،‭ ‬وأن‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تقودها‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬القوية‭ ‬والصداقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬لونغ‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رئاستها‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬الأرضية‭ ‬المناسبة‭ ‬للحوار‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬اللوجستية‭ ‬والدبلوماسية‭.‬

وقال‭ ‬لونغ‭ ‬إن‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬كان‭ ‬واضحًا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬ملحة‭ ‬مثل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وحول‭ ‬دعوة‭ ‬البحرين‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام،‭ ‬أشار‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مرحب‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬المميزة‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬علاقات‭ ‬البحرين‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬الإقليمية‭ ‬وموقفها‭ ‬المتوازن‭ ‬الذي‭ ‬يجعلها‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمثل‭ ‬لمحادثات‭ ‬السلام‭ ‬المستقبلية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬التوقيت‭ ‬المناسب‭ ‬لعقد‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬الحالي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬تهدئة‭ ‬النزاعات‭ ‬الحالية‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬أفق‭ ‬السلام‭ ‬المستدام‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬أن‭ ‬محادثات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬شملت‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬الملحة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة،‭ ‬والجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬للعمل‭ ‬نحو‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة،‭ ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬البلدان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق؛‭ ‬معربًا‭ ‬السفير‭ ‬لونغ‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬العميق‭ ‬إزاء‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الأزمة،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الهدف‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬طريق‭ ‬نحو‭ ‬السلام‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬شملت‭ ‬أيضًا‭ ‬منشأة‭ ‬الإسناد‭ ‬البحري‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬46‭ ‬دولة،‭ ‬وتعمل‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬مثل‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬والقرصنة‭ ‬وتهريب‭ ‬الأسلحة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدد‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬لونغ‭ ‬بدور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الطرق‭ ‬البحرية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حيوية‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬التهديد‭ ‬المتزايد‭ ‬الذي‭ ‬تشكله‭ ‬الهجمات‭ ‬الحوثية‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬المندب،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬رفض‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لربط‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الربط‭ ‬يضلل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭.‬

وتطرق‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬العلاقة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬عام،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصداقة‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والقيم‭ ‬المشتركة‭ ‬والالتزام‭ ‬بالتعاون‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأعرب‭ ‬السفير‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بمستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬والاستدامة،‭ ‬والبيئة‭ ‬والتعليم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الشامل،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والفائدة‭ ‬على‭ ‬اقتصادات‭ ‬البلدين‭ ‬ومجتمعاتهما،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الجديدة‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الاستدامة،‭ ‬فإن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تدركان‭ ‬أهمية‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لدعم‭ ‬الازدهار‭ ‬المستقبلي‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭.‬

واختتم‭ ‬السفير‭ ‬لونغ‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬عززت‭ ‬الشراكة‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬لقاءات‭ ‬رسمية،‭ ‬بل‭ ‬أظهرت‭ ‬توافقًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬في‭ ‬الرؤى‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والتعاون‭ ‬الاقتصادي‭.‬

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