ليرفع حصيلة الاستملاكات إلى 150استملاك حوالي 30 عقارا جديدا لمشروع تطوير المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: مروة أحمد
كشفت دلال المقهوي العضو البلدي للدائرة الثانية بمحافظة المحرق عن استملاك حوالي 150 عقارًا ضمن مشروع تطويـر مدينة المحـرق الذي جاء إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث أكدت المقهوي أنه جرى الانتهاء من استملاك حوالي 30 عقارًا واقعًا في مجمع 209 بالدائرة والمدرج في القائمة الثالثة من قوائم الاستملاكات التابعة للمشروع، مشيرةً إلى أن خطة المشروع تتضمن استملاك حوالي 2000 عقـار موّزع بين الدائرتين الثانية والرابعة بالمحافظة.
أكدت المقهوي لـ«أخبار الخليـج» أنه قد جرى الانتهاء من استملاك العقارات المسجلة على القائمة الثالثة، ليرتفع عددها إلى نحـو 150 عقارًا تم استملاكه لمشروع تطوير المحرق، ونوّهت إلى أن القائمة الأولى سجلت حوالي 70 استملاكًا، والثانية 50 استملاكا آخرين، والأخيرة التي تضمنت حوالي 30 عقارًا، موّضحةً أن الاستملاكات الأخيرة كانت تابعة لمشاريع توسعة طورق وشوارع بالإضافة إلى تحويلها إلى مواقف سيارات ومساحات خضراء.
وتحدثت المقهوي عن طلبـات الاستملاك التي رفضتها نسبة قليلة من قاطنـي المحرق القديمة، حيث أوضحت أنه قد جرى حصولهم على قرار الرفض ورفعه إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وأنها في طور السعي لرفع طلبات هذه العقارات لإعادة ترميمها بحسب الدليل الاسترشادي للمحرق أو العمل على حصولهم على وحدات إسكانية ضمن المشروع.
وقالت ممثل ثانية المحرق ان الاستملاكات صدرت من وزارة شؤون البلديات والزراعة وأن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني هي الطرف المسؤول عن المشروع، وأكدت أن العقارات التي جرى استملاكها في وقت سابق قد يتم هدمها فقط لأغراض مشاريع طرق وبنى تحتية وعقارات أخرى سيتم هدمها وترميمها ويعتمد ذلك على المشروع المقـام على موقع العقار الذي تم استملاكه.
يذكر أن مشروع تطـوير مدينة المحرق جاء إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وذلك بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، حيث قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في وقت سابق بزيارة محافظة المحرق، حيث تم إطلاق خطة تطوير مدينة المحرق وتفعيل خطة المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.
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