ليرفع حصيلة الاستملاكات إلى 150استملاك حوالي 30 عقارا جديدا لمشروع تطوير المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬دلال‭ ‬المقهوي‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬للدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬عن‭ ‬استملاك‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬عقارًا‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطويـر‭ ‬مدينة‭ ‬المحـرق‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬إنفاذاً‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المقهوي‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬استملاك‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬عقارًا‭ ‬واقعًا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬209‭ ‬بالدائرة‭ ‬والمدرج‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬الاستملاكات‭ ‬التابعة‭ ‬للمشروع،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬المشروع‭ ‬تتضمن‭ ‬استملاك‭ ‬حوالي‭ ‬2000‭ ‬عقـار‭ ‬موّزع‭ ‬بين‭ ‬الدائرتين‭ ‬الثانية‭ ‬والرابعة‭ ‬بالمحافظة‭.‬

أكدت‭ ‬المقهوي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليـج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬جرى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬استملاك‭ ‬العقارات‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الثالثة،‭ ‬ليرتفع‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬نحـو‭ ‬150‭ ‬عقارًا‭ ‬تم‭ ‬استملاكه‭ ‬لمشروع‭ ‬تطوير‭ ‬المحرق،‭ ‬ونوّهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القائمة‭ ‬الأولى‭ ‬سجلت‭ ‬حوالي‭ ‬70‭ ‬استملاكًا،‭ ‬والثانية‭ ‬50‭ ‬استملاكا‭ ‬آخرين،‭ ‬والأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬عقارًا،‭ ‬موّضحةً‭ ‬أن‭ ‬الاستملاكات‭ ‬الأخيرة‭ ‬كانت‭ ‬تابعة‭ ‬لمشاريع‭ ‬توسعة‭ ‬طورق‭ ‬وشوارع‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬ومساحات‭ ‬خضراء‭.‬

وتحدثت‭ ‬المقهوي‭ ‬عن‭ ‬طلبـات‭ ‬الاستملاك‭ ‬التي‭ ‬رفضتها‭ ‬نسبة‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬قاطنـي‭ ‬المحرق‭ ‬القديمة،‭ ‬حيث‭ ‬أوضحت‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬جرى‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الرفض‭ ‬ورفعه‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وأنها‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬السعي‭ ‬لرفع‭ ‬طلبات‭ ‬هذه‭ ‬العقارات‭ ‬لإعادة‭ ‬ترميمها‭ ‬بحسب‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬للمحرق‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬إسكانية‭ ‬ضمن‭ ‬المشروع‭. ‬

وقالت‭ ‬ممثل‭ ‬ثانية‭ ‬المحرق‭ ‬ان‭ ‬الاستملاكات‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وأن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬هي‭ ‬الطرف‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المشروع،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬استملاكها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬هدمها‭ ‬فقط‭ ‬لأغراض‭ ‬مشاريع‭ ‬طرق‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬وعقارات‭ ‬أخرى‭ ‬سيتم‭ ‬هدمها‭ ‬وترميمها‭ ‬ويعتمد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬المقـام‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬العقار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬استملاكه‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تطـوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬جاء‭ ‬إنفاذاً‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وإحياء‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬وتطوير‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬هويتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بزيارة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬وتفعيل‭ ‬خطة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭.‬