قانون نيابي يلزم ربط شواغر الشركات الحكومية والكبرى ببنك وظائف وزارة العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتضمن‭ ‬الاقتراح‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬وخمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬ممثل‭ ‬له‭ ‬يخالف‭ ‬التعديل‭ ‬المذكور،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التوظيف‭ ‬وتكريس‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭.‬

وأوضح‭ ‬النائب‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التوظيف‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الترشح‭ ‬للوظائف‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬وقدراتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬التسهيل‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬التوظيف‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬مركزية‭ ‬مليئة‭ ‬بالخيارات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتساعد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬التوجيه‭ ‬المناسب‭ ‬نحو‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭.‬

وأشار‭ ‬المحفوظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬العاطلين‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬والحكومة‭ ‬اليوم‭ ‬ملزمة‭ ‬بتوفير‭ ‬الآليات‭ ‬المناسبة‭ ‬لخفض‭ ‬نسب‭ ‬البطالة‭ ‬وتحفيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬جاذبة‭ ‬للمواطنين‭. ‬