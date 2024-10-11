شرب الماء عند الاستيقاظ.. دراسة تحدد فوائد كبيرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - حددت دراسة علمية مجموعة من الفوائد التي يحصدها الجسم في حال تم المحافظة على عادة شرب الماء يوميا عند الاستيقاظ.

واعتمدت الدراسة التي نشرت في "المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة"، على عدم شرب المشاركين للماء لمدة 12 ساعة طوال الليل، ثم تم إعطاؤهم كميات متفاوتة منه لقياس الحالة المزاجية والذاكرة ومستويات العطش.

وجد الباحثون أن "كمية صغيرة من الماء (200 مل) كانت كافية لتخفيف الشعور بالعطش وتخفيف الغضب والتعب".

في حين أظهرت النتائج أن شرب كمية أكبر (500 مل) ضروري لتحسين الذاكرة بشكل كبير جدا.

وأشاروا إلى أن شرب كميات أقل من ذلك لن يضفي أي تحسن على الحالة المزاجية أو الذاكرة.

وينصح الخبراء بوجود إبريق من الماء بجانب السرير للمحافظة على روتين الشرب يوميا عند الاستيقاظ.

وبحسب الخبراء فإن شرب كميات كافية من الماء خلال النهار يساعد في الحصول على نوم أكثر راحة في الليل.