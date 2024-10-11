الجيش اللبناني يعلن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بقصف للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 11 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة مقتل جنديين تابعين له وإصابة ثلاثة آخرين في قصف
نفذه الاحتلال الإسرائيلي على أحد مراكز الجيش جنوبي لبنان.
وقال الجيش في بيان إن "العدو الإسرائيلي استهدف مركزا للجيش في بلدة (كفرا)" جنوبي لبنان ما أدى إلى سقوط قتيلين وثلاثة جرحى.
وفي السياق نفسه ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (الكرك) في مدينة (زحلة) و(سحمر) و(يحمر) في منطقة (البقاع) وعلى بلدات (باتوليه) و(البازوريه) و(ميس الجبل) و(جباع) و(رومين) وبلدية (طيردبا) جنوبا. (النهاية)
ك ب ش / م ع ع
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