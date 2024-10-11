Saturday, 12 October 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش اللبناني يعلن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بقصف للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

10/11/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة مقتل جنديين تابعين له وإصابة ثلاثة آخرين في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على أحد مراكز الجيش جنوبي لبنان.
وقال الجيش في بيان إن "العدو الإسرائيلي استهدف مركزا للجيش في بلدة (كفرا)" جنوبي لبنان ما أدى إلى سقوط قتيلين وثلاثة جرحى.
وفي السياق نفسه ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (الكرك) في مدينة (زحلة) و(سحمر) و(يحمر) في منطقة (البقاع) وعلى بلدات (باتوليه) و(البازوريه) و(ميس الجبل) و(جباع) و(رومين) وبلدية (طيردبا) جنوبا. (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




MENAFN11102024000071011013ID1108771106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث