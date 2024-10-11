توتل تكشف عن حلولها المبتكرة لتعزيز ولاء العملاء باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريعة في معرض فينتك سيرج 2024

(MENAFN
- AETOSWire) يزخر معرض
فينتك سيرج 2024، الحدث الرائد في الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية، بالابتكارات الجديدة التي تهدف إلى إحداث تحول في مجال الاحتفاظ بالعملاء وتعزيز ولائهم. ومن بين الشركات البارزة التي ستشارك في الحدث هذا العام شركة توتل، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها دبي، والتي من المتوقع أن أن يكون لها تأثير كبير من خلال الكشف عن أحدث حلولها، بما في ذلك تطبيق قوي للهواتف المحمولة وتقنية رمز الاستجابة السريعة الديناميكية.
تقدم توتل حلول مبتكرة تهدف إلى مساعدة الشركات على الاحتفاظ بالعملاء من خلال حلول مصممة لتعزيز المشاركة وتعزيز الولاء للعلامة التجارية والارتقاء بتجارب العملاء. وتركز المنصة على تقديم تجارب دفع سلسة وذات قيمة عالية، حيث تمكّن الشركات في الإمارات العربية المتحدة من اكتساب ولاء العملاء على المدى الطويل من خلال المكافآت الفورية والمعاملات الخالية من التواصل المباشر.
تتميز توتل بتقنية مبتكرة تعتمد على رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) لتسهيل التواصل مع العملاء بشكل مباشر وفعال. من خلال هذه التقنية، تستطيع الشركات التواصل مباشرة مع العملاء من خلال تقديم عروض استرداد نقدي وقسائم وهدايا إلكترونية - كل ذلك في الوقت الفعلي. وقد أدى ذلك إلى نمو مذهل في عدد المستخدمين، مع زيادة بنسبة 200% خلال العام الماضي وزيادة بنسبة 100% في الشراكات التجارية الجديدة.
حلول التكنولوجيا المالية لمستقبل الولاء
في الوقت الذي تتنافس فيه الشركات في جميع أنحاء البلاد في سوق سريع التطور، يتميز تطبيق توتل للهواتف المحمولة بقدرته على تقديم مكافآت فورية وعروض مخصصة تعزز الاحتفاظ بالعملاء. كما تم تصميم التطبيق ليقدم تجربة مستخدم استثنائية، حيث يعمل التطبيق على تبسيط المعاملات ويوفر للشركات رؤى قيمة حول سلوكيات العملاء، مما يساعدها على تمتين العلاقات مع العملاء وتعزيز ولائهم للعلامة التجارية.
تُعد تقنية الاستجابة السريعة الديناميكية من توتل امتداداً للتطبيق، مما يتيح للشركات تقديم تجارب دفع مخصصة وقابلة للتكرار. ومع ذلك، فإن ابتكارات التطبيق تتجاوز مجرد المدفوعات برمز الاستجابة السريعة، حيث تحوّل عمليات الشراء إلى تجارب تفاعلية تجعل العملاء يعودون إليها مرة أخرى، دون الاعتماد على التطبيق.
وفي معرض تعليقه على الحل المبتكر الذي يوفره التطبيق قال أوداي راثود، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة توتل:” نحن لا نقدم مجرد منصة للدفع؛ بل نقدم حلولاً مبتكرة لتعزيز ولاء العملاء. من خلال تقنيات الدفع المتطورة، نتيح للشركات بناء علاقات قوية مع عملائها من خلال تجارب مخصصة ومجزية. ولا يقتصر الأمر على الدفع فقط، بل ببناء تجربة عملاء متكاملة تزيد من ولائهم للعلامة التجارية.“
الاستفادة من الأدوات الرقمية لتحقيق النمو
تساهم الحلول التي تقدمها توتل على تمكين الشركات من الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال تقديم قنوات بسيطة وقوية في نفس الوقت لإشراك العملاء والاحتفاظ بهم. كما تقدم توتل، من خلال مكافآت الاسترداد النقدي الفورية والقسائم الإلكترونية والعروض المخصصة قيمة فورية في كل معاملة، مما يعزز الثقة والولاء بين العملاء والشركات. وفي ظل الزيادة في نمو المدفوعات بنسبة 500%، من الواضح أن توتل تعمل على رسم ملامح مستقبل الاحتفاظ بالعملاء من خلال نهجها الرقمي المبتكر.
وبدورها قالت سولوشانا بيتوالا، مدير العمليات والشريك المؤسس لشركة توتل:”نحن ملتزمون بمنح الشركات الأدوات التي تحتاجها لتحقيق الازدهار. حيث تتخطى حلول توتل معاملات الدفع، لتكوين روابط طويلة الأمد مع العملاء. فالشركات تحتفظ بالمزيد من العملاء وتشهد نمواً كبيراً من خلال زيادة التفاعل مع ميزات توتل القائمة على الولاء.“
مشاركة توتل في معرض فينتك سيرج 2024
ستتاح الفرصة للحضور في معرض فينتك سيرج 2024 لتجربة قوة عروض توتل بشكل مباشر في الجناح (H10-A2). حيث تقدم توتل عروضاً حية لكيفية مساعدة الشركات على تحويل المعاملات اليومية إلى علاقات هادفة مع العملاء من خلال العديد من الميزات، بما في ذلك الاسترداد النقدي الفوري ورموز الاستجابة السريعة الديناميكية.
وبفضل حلولها المبتكرة، تواصل شركة توتل ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، وتساعد الشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من الآلية الرقمية لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم في مشهد يتسم بالتنافسية المتزايدة.
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