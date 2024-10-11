توتل تكشف عن حلولها المبتكرة لتعزيز ولاء العملاء باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريعة في معرض فينتك سيرج 2024

MENAFN - AETOSWire) يزخر فينتك سيرج 2024، الحدث الرائد في الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية، بالابتكارات الجديدة التي تهدف إلى إحداث تحول في مجال الاحتفاظ بالعملاء وتعزيز ولائهم. ومن بين الشركات البارزة التي ستشارك في الحدث هذا العام شركة توتل، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها دبي، والتي من المتوقع أن أن يكون لها تأثير كبير من خلال الكشف عن أحدث حلولها، بما في ذلك تطبيق قوي للهواتف المحمولة وتقنية رمز الاستجابة السريعة الديناميكية.

تقدم توتل حلول مبتكرة تهدف إلى مساعدة الشركات على الاحتفاظ بالعملاء من خلال حلول مصممة لتعزيز المشاركة وتعزيز الولاء للعلامة التجارية والارتقاء بتجارب العملاء. وتركز المنصة على تقديم تجارب دفع سلسة وذات قيمة عالية، حيث تمكّن الشركات في الإمارات العربية المتحدة من اكتساب ولاء العملاء على المدى الطويل من خلال المكافآت الفورية والمعاملات الخالية من التواصل المباشر.

تتميز توتل بتقنية مبتكرة تعتمد على رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) لتسهيل التواصل مع العملاء بشكل مباشر وفعال. من خلال هذه التقنية، تستطيع الشركات التواصل مباشرة مع العملاء من خلال تقديم عروض استرداد نقدي وقسائم وهدايا إلكترونية - كل ذلك في الوقت الفعلي. وقد أدى ذلك إلى نمو مذهل في عدد المستخدمين، مع زيادة بنسبة 200% خلال العام الماضي وزيادة بنسبة 100% في الشراكات التجارية الجديدة.

حلول التكنولوجيا المالية لمستقبل الولاء

في الوقت الذي تتنافس فيه الشركات في جميع أنحاء البلاد في سوق سريع التطور، يتميز تطبيق توتل للهواتف المحمولة بقدرته على تقديم مكافآت فورية وعروض مخصصة تعزز الاحتفاظ بالعملاء. كما تم تصميم التطبيق ليقدم تجربة مستخدم استثنائية، حيث يعمل التطبيق على تبسيط المعاملات ويوفر للشركات رؤى قيمة حول سلوكيات العملاء، مما يساعدها على تمتين العلاقات مع العملاء وتعزيز ولائهم للعلامة التجارية.

تُعد تقنية الاستجابة السريعة الديناميكية من توتل امتداداً للتطبيق، مما يتيح للشركات تقديم تجارب دفع مخصصة وقابلة للتكرار. ومع ذلك، فإن ابتكارات التطبيق تتجاوز مجرد المدفوعات برمز الاستجابة السريعة، حيث تحوّل عمليات الشراء إلى تجارب تفاعلية تجعل العملاء يعودون إليها مرة أخرى، دون الاعتماد على التطبيق.

وفي معرض تعليقه على الحل المبتكر الذي يوفره التطبيق قال أوداي راثود، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة توتل:” نحن لا نقدم مجرد منصة للدفع؛ بل نقدم حلولاً مبتكرة لتعزيز ولاء العملاء. من خلال تقنيات الدفع المتطورة، نتيح للشركات بناء علاقات قوية مع عملائها من خلال تجارب مخصصة ومجزية. ولا يقتصر الأمر على الدفع فقط، بل ببناء تجربة عملاء متكاملة تزيد من ولائهم للعلامة التجارية.“

الاستفادة من الأدوات الرقمية لتحقيق النمو

تساهم الحلول التي تقدمها توتل على تمكين الشركات من الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال تقديم قنوات بسيطة وقوية في نفس الوقت لإشراك العملاء والاحتفاظ بهم. كما تقدم توتل، من خلال مكافآت الاسترداد النقدي الفورية والقسائم الإلكترونية والعروض المخصصة قيمة فورية في كل معاملة، مما يعزز الثقة والولاء بين العملاء والشركات. وفي ظل الزيادة في نمو المدفوعات بنسبة 500%، من الواضح أن توتل تعمل على رسم ملامح مستقبل الاحتفاظ بالعملاء من خلال نهجها الرقمي المبتكر.

وبدورها قالت سولوشانا بيتوالا، مدير العمليات والشريك المؤسس لشركة توتل:”نحن ملتزمون بمنح الشركات الأدوات التي تحتاجها لتحقيق الازدهار. حيث تتخطى حلول توتل معاملات الدفع، لتكوين روابط طويلة الأمد مع العملاء. فالشركات تحتفظ بالمزيد من العملاء وتشهد نمواً كبيراً من خلال زيادة التفاعل مع ميزات توتل القائمة على الولاء.“

مشاركة توتل في معرض فينتك سيرج 2024

ستتاح الفرصة للحضور في معرض فينتك سيرج 2024 لتجربة قوة عروض توتل بشكل مباشر في الجناح (H10-A2). حيث تقدم توتل عروضاً حية لكيفية مساعدة الشركات على تحويل المعاملات اليومية إلى علاقات هادفة مع العملاء من خلال العديد من الميزات، بما في ذلك الاسترداد النقدي الفوري ورموز الاستجابة السريعة الديناميكية.

وبفضل حلولها المبتكرة، تواصل شركة توتل ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، وتساعد الشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من الآلية الرقمية لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم في مشهد يتسم بالتنافسية المتزايدة.