Cognite تطلق Cognite Embedded لتسريع وتيرة الابتكار لمصنعي المعدات ومطوري البرمجيات الصناعية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت، الجهة المختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي في الصناعة، اليوم عن إطلاق Cognite Embedded . يُمكِّن هذا العرض الجديد الشركات المصنَّعة للمعدات الأصلية (OEMs) ومورِّدي البرمجيات الصناعية (ISVs) من تسريع الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق، وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية بشكلٍ كبير، وتأمين حلولهم الرقمية للمستقبل باستخدام بنيات جاهزة للذكاء الاصطناعي، كل ذلك من خلال منصَّة البيانات الصناعية الرائدة Cognite Data Fusion ، ومنصَّة عمل الوكيل الصناعي منخفضة التعليمة البرمجية، Cognite Atlas AI ® من Cognite.

يُشكِّل غالبًا دمج البيانات ووضعها في سياقها العقبة الأكبر أمام الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) ومورِّدي البرمجيات الصناعية (ISVs). بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم إعداد عملاء جدد وطرح حلول تعتمد على البيانات دون تكبُّد التكاليف المرتفعة المرتبطة بالحفاظ على البنى التحتية المخصَّصة المعقدة.

يُمكِّن حل Cognite Embedded الشركات المصنَّعة للمعدات الأصلية ومورِّدي البرمجيات الصناعية من تسريع تطوير المنتجات بمقدار 2-3 أضعاف وتقليل إجمالي تكاليف الملكية بنسبة تصل إلى 80% من خلال الاستفادة من ميزات نمذجة البيانات الصناعية القوية في Cognite Data Fusion، وإمكانيات تشكيل سياق لها فريدة والتي من شأنها أن تعالج البيانات الصناعية المنظمة وغير المنظمة، وقابلية التوسُّع المدمجة.

تُسهِّل منصَّة Cognite Atlas AI من دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي الصناعي في المنتجات والحلول لحالات الاستخدام الصناعي مثل الصيانة التنبؤية وتحسين العمليات في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومورِّدي البرمجيات الصناعية بتأمين بنياتهم وواجهات المستخدم النهائي الخاصة بهم في المستقبل.

صرَّح Arvind Rao، نائب الرئيس لحلول الصناعة والبيانات والتحليلات في شركة Rockwell Automation قائلاً: "بالاستفادة من منصَّة Cognite Data Fusion، تمكَّنا من جلب حلولنا إلى السوق بسرعة فائقة". "لقد ساعدنا التعاون مع Cognite لتطوير منصَّة FactoryTalk DataMosaix في إضفاء تيسيرات على عملية التطوير لدينا، مما مكَّنا من التركيز على تقديم القيمة لعملائنا مع تقليل وقت طرح المنتجات في السوق بشكلٍ كبير. نعمل الآن على تقديم حلول رقمية متقدمة مثل إدارة الطاقة، والاستفادة من منصَّة Cognite Data Fusion، بشكلٍ أسرع من أي وقت مضى."

ومن جانبه، قال Mark Felder، مدير التكنولوجيا في Pinnacle Reliability: "لقد أتاحت لنا منصَّة Cognite من دمج عرضنا لاكتساب موثوقية Newton بسلاسة في أنظمة عملائنا". "مكَّنت منصَّة Cognite Data Fusion فرق خدماتنا من نشر أدوات وتقارير وتحليلات بيانات جديدة بسرعة، مما يتيح لهم التركيز على التسليم والتكامل بشكلٍ مستقل عن فرق التطوير لدينا، ومن ثمَّ، نصب تركيزنا على الابتكارات الجديدة وتقديم القيمة لعملائنا بشكلٍ أسرع."

وصرَّح Shashi Menon، نائب الرئيس للتطوير الرقمي في SLB قائلاً: "مكَّنتنا الشراكة مع Cognite من فتح قاعدة البيانات واستخدامها من عمليات الإنتاج، مما أدى إلى إحداث تحويل جذري في كيفية دعمنا للذكاء الاصطناعي وتقديم القيمة لعملائنا من خلال منصَّة Lumi الخاصة بنا". "تُمكِّننا قابلية التوسُّع والتكيُّف التي توفرها منصَّة Cognite Data Fusion من مساعدة عملائنا على الاستفادة من بيانات الإنتاج الخاصة بهم وتحسين العمليات من خلال حلول OptiSite وOptiFlow."

وأفاد Girish Rishi، الرئيس التنفيذي لشركة Cognite: "يُمثل إطلاق حل Cognite Embedded شهادةً على التزام Cognite بتمكين الشركات المصنَّعة للمعدات الأصلية ومورِّدي البرمجيات الصناعية من بناء الجيل التالي من الحلول الصناعية وتوسيع نطاقه". "وبفضل توفُّر حل Cognite Embedded، يمكِّن لمنشئي ومطوري المعدات والبرمجيات التركيز على تقديم منتجات متطورة دون التعرُّض لتعقيدات البيانات النموذجية التي تعيق الابتكار. "توفر منصَّتنا السرعة وقابلية التوسُّع والمرونة لدمج الذكاء الاصطناعي بطريقة من شأنها أن تضمن حلولاً مستقبلية لسنوات قادمة."

يشتمل عرض Cognite Embedded على "فريق Embedded"، وهي خدمة شريك مخصَّصة تساعد الشركات المصنَّعة للمعدات الأصلية ومورِّدي البرمجيات الصناعية على الاستفادة من البيانات الصناعية لتحقيق كفاءة أكبر واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والابتكار بشكلٍ مستدام.

معلومات عن Cognite

تُسخر Cognite الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح الصناعة. تختار المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة شركة Cognite لتقديم بيانات آمنة وجديرة بالثقة وفي الوقت الفعلي لتحويل عملياتها ذات الأصول الثقيلة إلى أكثر أمانًا واستدامة وأكثر ربحية. تُقدِّم شركة Cognite منصَّة سهلة الاستخدام وآمنة وقابلة للتطوير، والتي تسهِّل على جميع صناع القرار، من الميدان إلى مراكز العمليات البعيدة، استخدام البيانات الصناعية المعقدة وفهمها، والتعاون في الوقت الفعلي وبناء غد أفضل. تفضَّل بزيارتنا على وتابعنا على LinkedIn وX .

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