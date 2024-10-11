Cognite تطلق Cognite Embedded لتسريع وتيرة الابتكار لمصنعي المعدات ومطوري البرمجيات الصناعية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Cognite
، الجهة المختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي في الصناعة، اليوم عن إطلاق Cognite Embedded . يُمكِّن هذا العرض الجديد الشركات المصنَّعة للمعدات الأصلية (OEMs) ومورِّدي البرمجيات الصناعية (ISVs) من تسريع الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق، وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية بشكلٍ كبير، وتأمين حلولهم الرقمية للمستقبل باستخدام بنيات جاهزة للذكاء الاصطناعي، كل ذلك من خلال منصَّة البيانات الصناعية الرائدة Cognite Data Fusion ، ومنصَّة عمل الوكيل الصناعي منخفضة التعليمة البرمجية، Cognite Atlas AI ® من Cognite.
يُشكِّل غالبًا دمج البيانات ووضعها في سياقها العقبة الأكبر أمام الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) ومورِّدي البرمجيات الصناعية (ISVs). بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم إعداد عملاء جدد وطرح حلول تعتمد على البيانات دون تكبُّد التكاليف المرتفعة المرتبطة بالحفاظ على البنى التحتية المخصَّصة المعقدة.
يُمكِّن حل Cognite Embedded الشركات المصنَّعة للمعدات الأصلية ومورِّدي البرمجيات الصناعية من تسريع تطوير المنتجات بمقدار 2-3 أضعاف وتقليل إجمالي تكاليف الملكية بنسبة تصل إلى 80% من خلال الاستفادة من ميزات نمذجة البيانات الصناعية القوية في Cognite Data Fusion، وإمكانيات تشكيل سياق لها فريدة والتي من شأنها أن تعالج البيانات الصناعية المنظمة وغير المنظمة، وقابلية التوسُّع المدمجة.
تُسهِّل منصَّة Cognite Atlas AI من دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي الصناعي في المنتجات والحلول لحالات الاستخدام الصناعي مثل الصيانة التنبؤية وتحسين العمليات في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومورِّدي البرمجيات الصناعية بتأمين بنياتهم وواجهات المستخدم النهائي الخاصة بهم في المستقبل.
صرَّح Arvind Rao، نائب الرئيس لحلول الصناعة والبيانات والتحليلات في شركة Rockwell Automation قائلاً: "بالاستفادة من منصَّة Cognite Data Fusion، تمكَّنا من جلب حلولنا إلى السوق بسرعة فائقة". "لقد ساعدنا التعاون مع Cognite لتطوير منصَّة FactoryTalk DataMosaix في إضفاء تيسيرات على عملية التطوير لدينا، مما مكَّنا من التركيز على تقديم القيمة لعملائنا مع تقليل وقت طرح المنتجات في السوق بشكلٍ كبير. نعمل الآن على تقديم حلول رقمية متقدمة مثل إدارة الطاقة، والاستفادة من منصَّة Cognite Data Fusion، بشكلٍ أسرع من أي وقت مضى."
ومن جانبه، قال Mark Felder، مدير التكنولوجيا في Pinnacle Reliability: "لقد أتاحت لنا منصَّة Cognite من دمج عرضنا لاكتساب موثوقية Newton بسلاسة في أنظمة عملائنا". "مكَّنت منصَّة Cognite Data Fusion فرق خدماتنا من نشر أدوات وتقارير وتحليلات بيانات جديدة بسرعة، مما يتيح لهم التركيز على التسليم والتكامل بشكلٍ مستقل عن فرق التطوير لدينا، ومن ثمَّ، نصب تركيزنا على الابتكارات الجديدة وتقديم القيمة لعملائنا بشكلٍ أسرع."
وصرَّح Shashi Menon، نائب الرئيس للتطوير الرقمي في SLB قائلاً: "مكَّنتنا الشراكة مع Cognite من فتح قاعدة البيانات واستخدامها من عمليات الإنتاج، مما أدى إلى إحداث تحويل جذري في كيفية دعمنا للذكاء الاصطناعي وتقديم القيمة لعملائنا من خلال منصَّة Lumi الخاصة بنا". "تُمكِّننا قابلية التوسُّع والتكيُّف التي توفرها منصَّة Cognite Data Fusion من مساعدة عملائنا على الاستفادة من بيانات الإنتاج الخاصة بهم وتحسين العمليات من خلال حلول OptiSite وOptiFlow."
وأفاد Girish Rishi، الرئيس التنفيذي لشركة Cognite: "يُمثل إطلاق حل Cognite Embedded شهادةً على التزام Cognite بتمكين الشركات المصنَّعة للمعدات الأصلية ومورِّدي البرمجيات الصناعية من بناء الجيل التالي من الحلول الصناعية وتوسيع نطاقه". "وبفضل توفُّر حل Cognite Embedded، يمكِّن لمنشئي ومطوري المعدات والبرمجيات التركيز على تقديم منتجات متطورة دون التعرُّض لتعقيدات البيانات النموذجية التي تعيق الابتكار. "توفر منصَّتنا السرعة وقابلية التوسُّع والمرونة لدمج الذكاء الاصطناعي بطريقة من شأنها أن تضمن حلولاً مستقبلية لسنوات قادمة."
يشتمل عرض Cognite Embedded على "فريق Embedded"، وهي خدمة شريك مخصَّصة تساعد الشركات المصنَّعة للمعدات الأصلية ومورِّدي البرمجيات الصناعية على الاستفادة من البيانات الصناعية لتحقيق كفاءة أكبر واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والابتكار بشكلٍ مستدام.
معلومات عن Cognite
تُسخر Cognite الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح الصناعة. تختار المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة شركة Cognite لتقديم بيانات آمنة وجديرة بالثقة وفي الوقت الفعلي لتحويل عملياتها ذات الأصول الثقيلة إلى أكثر أمانًا واستدامة وأكثر ربحية. تُقدِّم شركة Cognite منصَّة سهلة الاستخدام وآمنة وقابلة للتطوير، والتي تسهِّل على جميع صناع القرار، من الميدان إلى مراكز العمليات البعيدة، استخدام البيانات الصناعية المعقدة وفهمها، والتعاون في الوقت الفعلي وبناء غد أفضل. تفضَّل بزيارتنا على وتابعنا على LinkedIn وX .
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