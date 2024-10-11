تعيين قائد جديد لمجموعة تاتا الهندية بعد وفاة رئيسها السابق

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة“تاتا ترستس” -وهي مجموعة من المؤسسات الخيرية التي تسيطر بشكل غير مباشر على مجموعة“تاتا الهندية” الشهيرة- تعيين“نويل تاتا” رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها خلفًا للراحل“راتان تاتا”.
وسيشرف“نويل تاتا” على إمبراطورية أعمال ضخمة تبلغ قيمتها 165 مليار دولار وتنتشر في 100 دولة، إذ تم التصويت بالإجماع على قرار تعيينه من قبل أعضاء المجموعة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ“على الفور”، بحسب وكالة“بلومبرج”.
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يأتي القرار بعد أقل من يومين على وفاة“راتان تاتا” عن عمر يناهز 86 عاماً، والذي يُنسب إليه الفضل في تأسيس أكبر تكتل هندي متعدد الجنسيات في البلاد من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الكبرى.
ويعتبر“نويل تاتا” الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، ويرأس إدارة شركة تجزئة الأزياء“ترينت ليميتد”.
وتتكون“تاتا تراستس” من مؤسستين خيريتين رئيسيتين هما“سير راتان تاتا تراست” و”سير دورابجي تاتا تراست”، وتضم اثنتي عشرة مؤسسة خيرية أخرى متحالفة.
وتمتلك“تاتا ترستس” حصة 66% في“تاتا سونز”، وهي الشركة القابضة الرئيسية التي تسيطر على أكبر الكيانات المدرجة في المجموعة بما في ذلك“تاتا كونسلتانسي سيرفيسز” و”تاتا ستيل ليميتد”، ومالكة“جاكوار لاند روفر”،“تاتا موتورز المحدودة”.
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