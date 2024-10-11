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تعيين قائد جديد لمجموعة تاتا الهندية بعد وفاة رئيسها السابق

10/11/2024 2:29:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة“تاتا ترستس” -وهي مجموعة من المؤسسات الخيرية التي تسيطر بشكل غير مباشر على مجموعة“تاتا الهندية” الشهيرة- تعيين“نويل تاتا” رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها خلفًا للراحل“راتان تاتا”.

وسيشرف“نويل تاتا” على إمبراطورية أعمال ضخمة تبلغ قيمتها 165 مليار دولار وتنتشر في 100 دولة، إذ تم التصويت بالإجماع على قرار تعيينه من قبل أعضاء المجموعة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ“على الفور”، بحسب وكالة“بلومبرج”.

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يأتي القرار بعد أقل من يومين على وفاة“راتان تاتا” عن عمر يناهز 86 عاماً، والذي يُنسب إليه الفضل في تأسيس أكبر تكتل هندي متعدد الجنسيات في البلاد من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الكبرى.

ويعتبر“نويل تاتا” الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، ويرأس إدارة شركة تجزئة الأزياء“ترينت ليميتد”.

وتتكون“تاتا تراستس” من مؤسستين خيريتين رئيسيتين هما“سير راتان تاتا تراست” و”سير دورابجي تاتا تراست”، وتضم اثنتي عشرة مؤسسة خيرية أخرى متحالفة.

وتمتلك“تاتا ترستس” حصة 66% في“تاتا سونز”، وهي الشركة القابضة الرئيسية التي تسيطر على أكبر الكيانات المدرجة في المجموعة بما في ذلك“تاتا كونسلتانسي سيرفيسز” و”تاتا ستيل ليميتد”، ومالكة“جاكوار لاند روفر”،“تاتا موتورز المحدودة”.

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