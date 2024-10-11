أصول بلاك روك تصل إلى 11.5 تريليون دولار وسط نمو الأسواق الخاصة

MENAFN - Al-Borsa News) سحبت شركة“بلاك روك” (BlackRock) 160 مليار دولار من أموال العملاء إلى صناديقها الاستثمارية طويلة الأجل في الربع الأخير، مما دفع أصول أكبر مدير أموال في العالم لتسجيل رقم قياسي بقيمة 11.5 تريليون دولار في إطار سعيها لتصبح متجراً شاملاً للأسهم والسندات، وبشكل متزايد، الأصول الخاصة.

المستثمرون أضافوا 97 مليار دولار إلى الصناديق المتداولة في و63 مليار دولار إلى الثابت بشكل عام في الربع الثالث، وفق ما أوضحته شركة“بلاك روك” ومقرها نيويورك يوم الجمعة في بيان، ليتجاوز الإجمالي متوسط ​​تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم البالغ 100 مليار دولار. وجذبت“بلاك روك” إجمالي صافي تدفقات بلغ 360 مليار دولار حتى الآن هذا العام، متجاوزة صافي التدفقات للعام بأكمله في عامي 2022 و2023.

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الرئيس التنفيذي لاري فينك قال في البيان:“نحن نستثمر بشكل فعال في التكنولوجيا وحجمنا وبصمتنا العالمية لتحقيق نمو مربح”.

وبعد انتهاء الربع الثالث، أكملت“بلاك روك” استحواذها على شركة“غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” (Global Infrastructure Partners) بقيمة 12.5 مليار دولار في الأول من أكتوبر، في صفقة أضافت 116 مليار دولار من أصول السوق الخاصة.

كما سجلت الشركة أيضاً صافي تدفقات بقيمة 61 مليار دولار لإدارة النقد والصناديق النقدية في هذه الفترة. وبلغ إجمالي التدفقات الصافية 221 مليار دولار.

تعمل“بلاك روك” على التمركز كمتجر شامل للعملاء العالميين للاستثمار في الأسواق العامة والخاصة. واستفادت هذا العام من الارتفاع الكبير في الأسهم والتدفقات النقدية التي بدأت في التوافد إلى صناديق الدخل الثابت والصناديق الخاصة. ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” (S&P 500) بنحو 5.5% في الربع الثالث، ويراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بقوة على المدى القريب لتجنب الركود.

كما تمضي“بلاك روك” في إتمام صفقة استحواذ بقيمة 2.55 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليار دولار) على شركة بيانات الأسواق الخاصة“بريكن” (Preqin).

وتشير الشركة أيضاً إلى رغبتها في اللحاق بسوق الائتمان الخاص سريعة النمو، حيث قامت مؤخراً بتغيير الفريق التنفيذي الأول لأعمال الديون الخاصة العالمية الخاص بها وإنشاء مجموعة للإقراض المباشر. تستكشف“بلاك روك” شراء شركة“إتش بي إس إنفستمنت بارتنرز” (HPS Investment Partners) في صفقة قد تقدر قيمة شركة الائتمان الخاصة بأكثر من 10 مليارات دولار، حسبما ذكرت بلومبرغ هذا الأسبوع.

ارتفع صافي الدخل المعدل لسهم“بلاك روك” بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 11.46 دولار للسهم. صعدت الإيرادات 15% إلى 5.2 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

ارتفع سعر سهم“بلاك روك” بحوالي 18% هذا العام وفق إغلاق السوق يوم الخميس، متخلفاً عن ارتفاع مؤشر“إس آند بي 500” البالغ 21%.