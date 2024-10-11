أصول بلاك روك تصل إلى 11.5 تريليون دولار وسط نمو الأسواق الخاصة

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- Al-Borsa News) سحبت شركة“بلاك روك” (BlackRock) 160 مليار دولار من أموال العملاء إلى صناديقها الاستثمارية طويلة الأجل في الربع الأخير، مما دفع أصول أكبر مدير أموال في العالم لتسجيل رقم قياسي بقيمة 11.5 تريليون دولار في إطار سعيها لتصبح متجراً شاملاً للأسهم والسندات، وبشكل متزايد، الأصول الخاصة.
المستثمرون أضافوا 97 مليار دولار إلى الصناديق المتداولة في البورصة و63 مليار دولار إلى الدخل الثابت بشكل عام في الربع الثالث، وفق ما أوضحته شركة“بلاك روك” ومقرها نيويورك يوم الجمعة في بيان، ليتجاوز الإجمالي متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم البالغ 100 مليار دولار. وجذبت“بلاك روك” إجمالي صافي تدفقات بلغ 360 مليار دولار حتى الآن هذا العام، متجاوزة صافي التدفقات للعام بأكمله في عامي 2022 و2023.
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الرئيس التنفيذي لاري فينك قال في البيان:“نحن نستثمر بشكل فعال في التكنولوجيا وحجمنا وبصمتنا العالمية لتحقيق نمو مربح”.
وبعد انتهاء الربع الثالث، أكملت“بلاك روك” استحواذها على شركة“غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” (Global Infrastructure Partners) بقيمة 12.5 مليار دولار في الأول من أكتوبر، في صفقة أضافت 116 مليار دولار من أصول السوق الخاصة.
كما سجلت الشركة أيضاً صافي تدفقات بقيمة 61 مليار دولار لإدارة النقد والصناديق النقدية في هذه الفترة. وبلغ إجمالي التدفقات الصافية 221 مليار دولار.
تعمل“بلاك روك” على التمركز كمتجر شامل للعملاء العالميين للاستثمار في الأسواق العامة والخاصة. واستفادت هذا العام من الارتفاع الكبير في الأسهم والتدفقات النقدية التي بدأت في التوافد إلى صناديق الدخل الثابت والصناديق الخاصة. ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” (S&P 500) بنحو 5.5% في الربع الثالث، ويراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بقوة على المدى القريب لتجنب الركود.
كما تمضي“بلاك روك” في إتمام صفقة استحواذ بقيمة 2.55 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليار دولار) على شركة بيانات الأسواق الخاصة“بريكن” (Preqin).
وتشير الشركة أيضاً إلى رغبتها في اللحاق بسوق الائتمان الخاص سريعة النمو، حيث قامت مؤخراً بتغيير الفريق التنفيذي الأول لأعمال الديون الخاصة العالمية الخاص بها وإنشاء مجموعة للإقراض المباشر. تستكشف“بلاك روك” شراء شركة“إتش بي إس إنفستمنت بارتنرز” (HPS Investment Partners) في صفقة قد تقدر قيمة شركة الائتمان الخاصة بأكثر من 10 مليارات دولار، حسبما ذكرت بلومبرغ هذا الأسبوع.
ارتفع صافي الدخل المعدل لسهم“بلاك روك” بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 11.46 دولار للسهم. صعدت الإيرادات 15% إلى 5.2 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
ارتفع سعر سهم“بلاك روك” بحوالي 18% هذا العام وفق إغلاق السوق يوم الخميس، متخلفاً عن ارتفاع مؤشر“إس آند بي 500” البالغ 21%.
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