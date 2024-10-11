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تركيا تسجل أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 أعوام

10/11/2024 2:29:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت تركيا أعلى فائض في حسابها الجاري منذ خمسة أعوام في أغسطس، مدفوعة بزيادة كبيرة في عائدات السياحة التي ساهمت في تقليص الفجوة التجارية للبلاد.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي التي نُشرت يوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري، الذي يُعد المؤشر الأوسع لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، 4.3 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليون دولار في الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت“بلومبرغ” آراءهم أن يصل الفائض إلى 4.2 مليار دولار.

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السبب الرئيسي وراء ذلك هو الفائض الصافي في الخدمات الذي بلغ 8.7 مليار دولار، في حين سجل عجز السلع 2.9 مليار دولار.

يُظهر هذا التحسن الكبير في بيانات الحساب الجاري كيف ساهمت السياسة النقدية التقييدية في خفض الطلب على السلع الأجنبية من خلال زيادة تكاليف الاقتراض والحد من نمو الائتمان المحلي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت واردات الذهب هذا العام، بعدما كانت تلعب دوراً رئيسياً في العجوزات السابقة، حيث لجأ الأتراك إليها كملاذ من التضخم.

وأشار الاقتصادي هالوك بورومسيكجي، المقيم في إسطنبول، في مذكرة إلى أن السياسات التقييدية كان لها تأثير“محدود” على واردات السلع الاستهلاكية حتى الآن. وأوضح أن“الانخفاض العام في الواردات ناتج بشكل رئيسي عن انخفاض واردات السلع الوسيطة والرأسمالية”.

كانت الليرة التركية من بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً في أغسطس، وفقاً لتقارير“بلومبرغ”. جاء هذا التهاوي نتيجة اضطرابات في الأسواق العالمية وزيادة الطلب على الدولار بين السكان المحليين، ما أبرز هشاشة الثقة في العملة رغم السياسات التي تهدف إلى تعزيز الادخار بالعملة المحلية.

انعكس الطلب على العملات الأجنبية في بيانات الاحتياطيات لشهر أغسطس، حيث انخفضت بمقدار 2.5 مليار دولار بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو. كما سجل بند“السهو والخطأ”، أو الأموال مجهولة المصدر، تدفقات خارجة بلغت 3.7 مليار دولار.

وأكد بورومسيكجي أنه“لتحقيق مسار أكثر استدامة في عجز الحساب الجاري، يجب أن يتزامن النمو المدفوع بالطلب المحلي مع تدابير مالية فعالة على مستوى الإنفاق، بالإضافة إلى السياسات النقدية والسياسات الاحترازية الكلية”.

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