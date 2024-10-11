وزير المالية الروسي: بريكس تنتهج سياسة اقتصادية متوازنة ومستقرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن دول مجموعة“بريكس” تنتهج سياسة اقتصادية متوازنة تظهر النمو والاستقرار، رغم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي.
وجاء تصريح الوزير الروسي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة“بريكس” في موسكو اليوم الجمعة، وذلك قبل انعقاد قمة“بريكس” في قازان الشهر الجاري، وفقا لموقع“روسيا اليوم”.
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وقال سيلوانوف:“على الرغم من الصدمات المنتظمة في الاقتصاد العالمي، نرى أن النمو العالمي المعتدل مستمر، والتضخم آخذ في الانخفاض، واقتصادات دول“بريكس” ككل تظهر قدرا كبيرا من الاستقرار، وتنتهج سياسات اقتصادية ومالية مسؤولة”.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير حول تحسين النظام النقدي والمالي الدولي، ولاسيما مبادرة إنشاء نظام مدفوعات لـ”بريكس”، إلى قادة“بريكس” خلال قمتهم في قازان بأكتوبر الجاري.
وفي اجتماع اليوم لخص وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ”بريكس” عمل المسار المالي للتمثيل الروسي في المجموعة، كذلك بحثوا المسائل المرتبطة بتحسين النظام النقدي والمالي الدولي، واستخدام التقنيات المالية الحديثة، وضمان أمن المعلومات في القطاع المالي.
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