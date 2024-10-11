وزير المالية الروسي: بريكس تنتهج سياسة اقتصادية متوازنة ومستقرة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن دول مجموعة“بريكس” تنتهج سياسة اقتصادية متوازنة تظهر النمو والاستقرار، رغم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي.

وجاء تصريح الوزير الروسي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة“بريكس” في موسكو اليوم الجمعة، وذلك قبل انعقاد قمة“بريكس” في قازان الشهر الجاري، وفقا لموقع“روسيا اليوم”.

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وقال سيلوانوف:“على الرغم من الصدمات المنتظمة في الاقتصاد العالمي، نرى أن النمو العالمي المعتدل مستمر، والتضخم آخذ في الانخفاض، واقتصادات دول“بريكس” ككل تظهر قدرا كبيرا من الاستقرار، وتنتهج سياسات اقتصادية ومالية مسؤولة”.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير حول تحسين النظام النقدي والمالي الدولي، ولاسيما مبادرة إنشاء نظام مدفوعات لـ”بريكس”، إلى قادة“بريكس” خلال قمتهم في قازان بأكتوبر الجاري.

وفي اجتماع اليوم لخص وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ”بريكس” عمل المسار المالي للتمثيل الروسي في المجموعة، كذلك بحثوا المسائل المرتبطة بتحسين النظام النقدي والمالي الدولي، واستخدام التقنيات المالية الحديثة، وضمان أمن المعلومات في القطاع المالي.