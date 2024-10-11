المغرب وكوريا يبحثان سبل تعزيز تعاونهما في مجال النقل السككي واللوجستيك

MENAFN - Al-Borsa News) بحث النقل واللوجستيك المغربي محمد عبد الجليل، اليوم، بالعاصمة“الرباط”، مع نائب وزير الأراضي والبنيات التحتية والنقل الكوري، بايك وون كوغ، سبل في مجال النقل“السككي” واللوجيستك.

وشدد عبد الجليل – في تصريحات صحفية – على أهمية البنية التحتية للنقل فى المغرب ، مذكرا بالموقع الاستراتيجي للمغرب في المنطقة، مسلطا الضوء على المشاريع التي يشرف عليها المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية.

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وقال إن كوريا تمتلك شركات رائدة في هذا المجال، معربا عن طموحه إلى توسيع نطاق تبادل الخبرات من أجل الاستفادة من التجربة الكورية، لاسيما في مجال التنقل الذكي ووسائل النقل المستقبلية.

كما عبر عبد الجليل عن الأمل في أن تقود هذه المحادثات إلى شراكة مثمرة، مع التوقيع مستقبلا على اتفاق في هذا المجال.

من جهته، نوه نائب الوزير الكوري، بالخبرة المغربية في مجال البحث التطبيقي في البنيات التحتية، مؤكدا أهمية مشروع اقتناء عربات السكك الحديدية، بما في ذلك قطارات فائقة السرعة.

وأضاف أنه بناء على الثقة المتبادلة بين البلدين؛ تلتزم كوريا بدعم إيجاد فرص العمل، والتمويل العمومي ونقل التكنولوجيا، بتعاون مع الشركات الكورية.

كما أعرب عن رغبته في توسيع التعاون الثنائي؛ لما هو أبعد من قطاع النقل السككي، ليشمل مجموع قطاعات النقل واللوجستيك، مؤكدا مواصلة هذا التعاون بنشاط في المستقبل.