المغرب وكوريا يبحثان سبل تعزيز تعاونهما في مجال النقل السككي واللوجستيك

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث وزير
النقل واللوجستيك المغربي محمد عبد الجليل، اليوم، بالعاصمة“الرباط”، مع نائب وزير الأراضي والبنيات التحتية والنقل الكوري، بايك وون كوغ، سبل في مجال النقل“السككي” واللوجيستك.
وشدد عبد الجليل – في تصريحات صحفية – على أهمية مشاريع البنية التحتية للنقل فى المغرب ، مذكرا بالموقع الاستراتيجي للمغرب في المنطقة، مسلطا الضوء على المشاريع التي يشرف عليها المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية.
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وقال إن كوريا تمتلك شركات رائدة في هذا المجال، معربا عن طموحه إلى توسيع نطاق تبادل الخبرات من أجل الاستفادة من التجربة الكورية، لاسيما في مجال التنقل الذكي ووسائل النقل المستقبلية.
كما عبر عبد الجليل عن الأمل في أن تقود هذه المحادثات إلى شراكة مثمرة، مع التوقيع مستقبلا على اتفاق في هذا المجال.
من جهته، نوه نائب الوزير الكوري، بالخبرة المغربية في مجال البحث التطبيقي في البنيات التحتية، مؤكدا أهمية مشروع اقتناء عربات السكك الحديدية، بما في ذلك قطارات فائقة السرعة.
وأضاف أنه بناء على الثقة المتبادلة بين البلدين؛ تلتزم كوريا بدعم إيجاد فرص العمل، والتمويل العمومي ونقل التكنولوجيا، بتعاون مع الشركات الكورية.
كما أعرب عن رغبته في توسيع التعاون الثنائي؛ لما هو أبعد من قطاع النقل السككي، ليشمل مجموع قطاعات النقل واللوجستيك، مؤكدا مواصلة هذا التعاون بنشاط في المستقبل.
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