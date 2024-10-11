مبيعات فولكس فاجن تتراجع عالمياً مع احتدام المنافسة في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مبيعات شركة“فولكس فاجن” على مستوى العالم بنسبة 7% خلال الربع الثالث من هذا العام، نتيجة تراجعها في آسيا وأوروبا، فيما تستمر التحديات أمام أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا في التحول إلى المركبات الكهربائية.

تراجعت مبيعات علامة السيارات الرياضية الفاخرة“بورشه” التابعة لها في الصين إلى أدنى مستوى في عقد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، لتنضم إلى شركات السيارات الأوروبية الفاخرة الأخرى مثل“بي إم دبليو” و”مرسيدس” في تفاقم تراجع المبيعات.

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سجل طراز“بورشه تايكان” الكهربائي الانخفاض الأكبر بنسبة 47%، وإجمالاً، هبطت مبيعات“فولكس فاجن” من السيارات الكهربائية بالكامل 12% في أوروبا، وبأكثر من 40% في الولايات المتحدة.

مع ذلك، فإن تراجع الطلب في الصين هو الأكبر تأثيراً على قطاع السيارات في ألمانيا، فبعد أن هيمنت“فولكس فاجن” لمدة طويلة على مبيعات السيارات الفاخرة التي تعمل بالبنزين، تفوقت عليها الشركات المُصنعة المحلية، مثل“بي واي دي”، والتي اقتنصت صدارة السوق بفضل الطرازات القابلة للشحن الخارجي المبتكرة معقولة الأسعار.

أشار ماركو شوبرت، الذي يشرف على مبيعات“فولكس فاجن”، إلى أن“الوضع التنافسي محتدم بشكل كبير في الصين، ما يُعد السبب الرئيسي لانخفاض تسليماتنا على مستوى العالم”.

سجلت“بي إم دبليو” و”مرسيدس” انخفاضاً كبيراً في الصين أيضاً هذا الأسبوع، حيث سجلت مبيعات سيارات“بي إم دبليو” و”ميني” (Mini)، التي تصنعها الشركة البافارية أيضاً، أكبر انخفاض منذ أكثر من 4 سنوات بنسبة 30% خلال الربع الثالث في الصين. فيما انخفضت تسليمات“مرسيدس” 13% وسط ضعف الطلب على الطرازات مرتفعة السعر مثل“إس كلاس” و”مايباخ”.

تعكس نتائج“بورشه” قرار تخليها عن هدفها المرتبط بالسيارات الكهربائية في وقت سابق من هذا العام، حيث أشارت إلى أنه رغم أن المركبات الكهربائية قد تشكل أكثر من 80% من مبيعات السيارات الجديدة في 2030، فإنها لم تعد هدفاً يمكن للشركة تحقيقه.

كما لفتت الشركة إلى أن المبيعات تضررت أيضاً نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد، بما يشمل الفيضانات التي أفضت إلى تعطل مورد ألمنيوم متخصص، وتحديث مجموعة طرازاتها.

في ظل التحول السريع إلى المركبات الكهربائية واحتدام المنافسة المحلية وتباطؤ الاقتصاد في الصين، بدأ الرئيس التنفيذي لـ”بورشه”، أوليفر بلوم، زيادة شحنات الشركة إلى أسواق أخرى هذا العام.

تُعد“فولكس فاجن” إحدى شركات صناعة السيارات الأوروبية المعرضة لخطر فرض الصين رسوم جمركية انتقامية بعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المُصنعة في الصين.