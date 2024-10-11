الغيص: الحياة بدون النفط والغاز لا يمكن تصورها

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقدت منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتدى الدول المصدرة للغاز الاجتماع الخامس رفيع المستوى لحوار الطاقة عبر الإنترنت، وسلط الأمين العام لمنظمة“أوبك” الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه النفط والغاز في دعم الرخاء والتقدم لجميع البشر.
وفي كلمته، أشار“الغيص” الخميس، إلى أن النفط والمنتجات المشتقة منه ضرورية لكل جانب تقريبًا من جوانب الحياة، وقال:“الحياة بدون النفط والغاز لا يمكن تصورها”.
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وأضاف أن الحصة المجمعة للنفط والغاز في مزيج الطاقة ستظل أعلى من 53% بحلول عام 2050، مما يؤكد الحاجة الماسة للاستثمار الكافي وفي الوقت المناسب لضمان تلبية العرض للطلب.
وأوضح“الغيص”:“بالنسبة للنفط وحده، تقدر متطلبات الاستثمار الإجمالية حتى عام 2050 بنحو 17.4 تريليون دولار، أو حوالي 640 مليار دولار سنويًا في المتوسط”.
وخلال الاجتماع، ناقش الأطراف القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، وفقر الطاقة، وحلول الطهي النظيفة، والتكنولوجيا، والاستثمار، وأمن الطاقة، وشفافية البيانات، وتبادل المعرفة، وتوقعات الطاقة على المديين القصير والطويل وعدم اليقين والتحديات والفرص ذات الصلة.
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