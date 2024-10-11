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الغيص: الحياة بدون النفط والغاز لا يمكن تصورها

10/11/2024 2:29:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقدت منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتدى الدول المصدرة للغاز الاجتماع الخامس رفيع المستوى لحوار الطاقة عبر الإنترنت، وسلط الأمين العام لمنظمة“أوبك” الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه النفط والغاز في دعم الرخاء والتقدم لجميع البشر.

وفي كلمته، أشار“الغيص” الخميس، إلى أن النفط والمنتجات المشتقة منه ضرورية لكل جانب تقريبًا من جوانب الحياة، وقال:“الحياة بدون النفط والغاز لا يمكن تصورها”.

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وأضاف أن الحصة المجمعة للنفط والغاز في مزيج الطاقة ستظل أعلى من 53% بحلول عام 2050، مما يؤكد الحاجة الماسة للاستثمار الكافي وفي الوقت المناسب لضمان تلبية العرض للطلب.

وأوضح“الغيص”:“بالنسبة للنفط وحده، تقدر متطلبات الاستثمار الإجمالية حتى عام 2050 بنحو 17.4 تريليون دولار، أو حوالي 640 مليار دولار سنويًا في المتوسط”.

وخلال الاجتماع، ناقش الأطراف القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، وفقر الطاقة، وحلول الطهي النظيفة، والتكنولوجيا، والاستثمار، وأمن الطاقة، وشفافية البيانات، وتبادل المعرفة، وتوقعات الطاقة على المديين القصير والطويل وعدم اليقين والتحديات والفرص ذات الصلة.

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