مؤمن سليم يكتب: دعوة لهيكلة منظومة الدعم حتى لا نُورث الفقر

MENAFN - Al-Borsa News) إن الهدف الرئيسي لبرامج الدعم الاجتماعي لا يقتصر على توفير الدعم المالي للأفراد والأسر التي تواجه مخاطر اقتصادية أو اجتماعية، مثل البطالة، الفقر، إنما هي مساعدات تستهدف توفير متطلبات الحياة الأساسية لتمكينهم من الارتقاء المجتمعي وتنمية قدراتهم وصولاً إلى تخارجهم من هذه المنظومة وعدم استحقاقهم للدعم، وذلك من خلال برامج متكاملة لا تتعلق بالدعم السلعي فقط، وإنما عبر سلسلة متكاملة تعمل على توفير الخدمات التعليمية والصحية، وفرص العمل.

وهذا الأمر يتعارض مع نتائج برامج الدعم الاجتماعي في مصر، فعلى مدار سنوات طويلة اعتمدت مصر على تقديم الدعم العيني للمواطنين، متمثلاً في دعم غذائي من خلال بطاقات التموين التي كانت تضم سلع (الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، مسلى نباتي، العدس، الفول) بالإضافة إلى الخبز البلدي.

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والحقيقة أن هذه السلة الغذائية التي ظلت لعقود طويلة أساس غذاء المصريين، تُسبب أمراض السكر، الضغط، القلب، السمنة، القلب.. إلخ، ويؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق على الصحة، والتأثير سلبياً على سوق العمل، وغيرها من الأمور التي تؤثر بشكل عام على الصحة العامة للمجتمع وقدراته وإنتاجه.

بالإضافة إلى سوء التغذية التي يفرضها الدعم العيني الغذائي، فهو أيضاً لا يصل بشكل كامل إلى مستحقيه، نتيجة التخصيص الرأسي للدعم، فالحكومة تقوم بتحديد قيمة الدعم في مشروع الموازنة السنوية، موزع على قطاعات مثل السلع، النقل، الوقود،.. إلخ، ونتيجة لهذا التخصيص الرأسي يتم هدر وتسريب الدعم من عبر دوائر الفساد المحيطة به، والتي تتكاثر وتنمو حول برامج الدعم العيني بسبب توافر سلع حكومية بأسعار مخفضة، وسلع السوق الحر، ليتم بيع الأولى بأسعار الثانية ولا تصل للمستحقين.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك تسرب الدعم إلى غير المستحقين، مثل دعم النقل، والذي يوجه رأساً إلى هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وهيئة سكك حديد مصر، ومترو الأنفاق، وذلك مقابل فارق السعر والذي يكون أقل من التكلفة الحقيقية، ويعني ذلك أن غالبية مستحقي الدعم والذين يقطنون في الدلتا والصعيد والمحافظات الحدودية لا يستفيدون من هذا الدعم، على الرغم من أنهم نظرياً يتمتعون به.

وأخيراً، فإن تشوهات الأسعار، وإرباك السوق التي يخلقها وجود سعرين لذات السلعة أو الخدمة، لا يعزز عمليات التنمية أو يشجع الاستثمارات، ولا يحافظ على السوق بشكل عام، وهو ما شاهدناه خلال الأزمات الاقتصادية التي صاحبها إختفاء بعض السلع وتخزينها وإحتكار الإنتاج.

إن منظومة الدعم العيني بشكلها التقليدي تُورث الفقر وتزيد معدلاته، وتعرقل عمليات التنمية، ويتكاثر حولها الفساد في كافة مراحلها، والحديث هنا ليس عن حق المواطنين المستحقين للدعم في الحصول عليه، لأن ذلك حقهم الدستوري والمجتمعي، وليس منحة أو تفضل من أحد، ولكن الحديث حول التضامن الاجتماعي بشكل عام، وكيفية تصميم برامج دعم اجتماعي تصل إلى المستحق، وتحقق أهدافها في منح المواطن مزيد من الخيارات وحرية في الاستهلاك تُمكنه من تحديد إحتياجاته وتُخرجه من دائرة الفقر، ولا سبيل لتحقيق تلك الأهداف إلا عن طريق خلق وتصميم برامج دعم اجتماعي تعمل من خلال اَلية الدعم النقدي، وتوفر لصاحبها حرية الاستهلاك، فضلاً عن زيادة الاستثمارات وفرص العمل، وتعزيز المنافسة، من خلال زيادة الطلب نتيجة توقف السلع الحكومية (منخفضة الجودة).

وعلى الرغم من نجاح التجارب الدولية التي تبنت اَلية الدعم النقدي، مثل برنامج (بُولسا فاميليا) في البرازيل، وبرنامج (بروسابيرا) في المكسيك وكلاهما يتشابها مع برنامج (تكافل) كونهما برامج مشروطة، بالإضافة إلى تجارب كينيا والهند، وفنلندا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية (TANF).

وعلى الرغم من تحولنا إلى اَلية الدعم (شبه العيني) منذ سنوات، إذ يتم تحديد نصيب الفرد بمبلغ مالي وليس بكميات من السلع، إلا أننا لدينا مخاوف ومعوقات وأسئلة تتعلق بمعيار تحديد (المستحق)، واَلية تحديد قيمة أو مبلغ الدعم، وهل يتساوى مبلغ الدعم لكافة الأفراد المستحقين؟، أم أنه سيختلف وفق ظروف كل فرد واحتياجاته؟، ومن سيقوم بتحصيل قيمة الدعم المخصص للأطفال الأب أم الأم الأم، خاصة في ظل حالات الخلافات أو الانفصال؟، وما مصير شركات إنتاج السلع الحكومية؟، وما هي البنوك التي سيتم صرف الدعم من خلالها؟، وكيفية اختيارها؟، وكيف سيتم تعزيز مراقبة الأسواق وحماية المنافسة والمستهلك في ظل زيادة الطلب المتوقع حدوثها؟.

كما أنه من الناحية التشريعية نرى أهمية توحيد برامج الدعم تحت قانون التضامن الاجتماعي، مع إصلاح الجهات الإدارية ليتم دمج وزارات التموين والعمل تحت وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد الجهة الإدارية المعنية بإدارة ملف الدعم النقدي، وكيفية إدارتها وطرق التظلم من قرارتها، مع ضرورة إصلاح المالية العامة من خلال معالجة بنود الموازنة ليكون الدعم النقدي ليس بديل عن السلعي فقط، وإنما شامل للخدمات أيضاً، وهو ما نأمل في تحقيقه مع البدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء.

إن التضامن الاجتماعي أحد الأركان الرئيسية للعقد الاجتماعي، الأمر الذي يفرض علينا التريث، ونحن بصدد صدد إعادة هيكلة نظام الدعم الإجتماعي، وأن نخوض معاً حواراً مجتمعياً يشمل المواطنين أنفسهم دون الاكتفاء بممثليهم، وهو ما يمكن أن يقوم به الحوار الوطني من خلال جلسات يتم إطلاقها وانعقادها في مختلف المحافظات لتشمل كافة القطاعات الجغرافية، بهدف الوصول إلى برنامج دعم اجتماعي مقبول فنياً، وقابل للتطبيق عملياً، وبرضاء شعبي نسبياً.