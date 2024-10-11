حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 10 (كونا) --
الحادي عشر من أكتوبر
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1955 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يوقع اتفاقية مع شركة (دارسي كويت) المحدودة وشركة (غلف كويت) تتضمن المتاجرة بالنفط الخام ومنتجاته في الكويت.
2002 - لاعب منتخب
الكويت الوطني (للكراتيه) أحمد منير يحرز الميدالية الذهبية لوزن تحت 75 كيلوغراما ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ 14 في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.
2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع تنزانيا بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي للمساهمة في توفير مياه الشرب بمقاطعتي سامي وموانغا.
2016 – وفاة النائب السابق في مجلس الأمة فلاح الصواغ العازمي عن عمر ناهز 55 عاما وكان الراحل عضوا في مجلس عام 2009.
2022- وفاة الدكتور فخري شهاب عن عمر ناهز 101 عام وهو أبرز خبراء الاقتصاد في الكويت ومهندس عملية تحويل نظام النقد القديم من الروبية الهندية إلى الدينار الكويتي الذي جرى اعتماده عملة وطنية عام 1960. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
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