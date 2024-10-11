Friday, 11 October 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولة أممية: الصراع المدمر بالشرق الأوسط يجعل المنطقة على شفا حرب شاملة

10/11/2024 4:25:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 10 (كونا) -- قالت وكيلة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إن الصراع المدمر في لبنان إلى جانب الضربات المكثفة في سوريا والعنف المستعر في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تشير إلى منطقة تتأرجح بشكل خطر على شفا حرب شاملة.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها ديكارلو مساء أمس الخميس أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط.
وشددت ديكارلو على أنه "يتعين على الأطراف أن تغتنم الخيارات الدبلوماسية المطروحة على الطاولة أمامها وليس الأسلحة التي بحوزتها" وأن تلتزم بالعودة إلى إيقاف الأعمال العدائية والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن (1559) لعام 2004 و(1701) لعام 2006.
كما أكدت أنه ينبغي ألا يتم استهداف العاملين في المجال الإنساني وفي المجال الطبي والصحفيين بالإضافة إلى ضرورة حماية موظفي الأمم المتحدة.
وشددت على "أننا بحاجة الآن إلى بذل كل الجهود الممكنة للعدول عن مسار هذه الدائرة من العنف وإنقاذ المنطقة من شفا كارثة".
ودعت المسؤولين السياسيين في لبنان إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الفراغ مشيرة إلى أن المأزق السياسي الذي يواجه انتخاب رئيس للبلاد يقترب من العامين.
وفي الجلسة قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا إحاطة أيضا ذكر فيها أن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت على الأراضي اللبنانية منذ الأول من أكتوبر أدت "إلى تعريض قوات حفظ السلام التابعة لنا لخطر شديد".
ونبه لاكروا إلى أن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أصبحت الآن في "خطر متزايد" مشيرا إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قررت تقليص وجودها في أكثر المواقع تضررا بنسبة 25 في المئة في ظل الظروف الأمنية السائدة.
وأضاف أن "الأنشطة العملياتية ل(يونيفيل) توقفت تقريبا منذ 23 سبتمبر وتم حصر قوات حفظ السلام في قواعدها مع فترات زمنية طويلة في الملاجئ".
وشدد المسؤول الأممي على أن المسؤولية النهائية عن ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام تقع على عاتق الجهات الفاعلة على الأرض معربا عن تضامنه مع موظفي قوة (يونيفيل) الذين يقفون الآن على الخطوط الأمامية في محاولتهم تثبيت الاستقرار على الخط الأزرق وما وراءه.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية تصاعدت حدتها وبلغت أوجها في ال23 من سبتمبر الماضي مع شن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من البلاد مخلفة اضرارا بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع



MENAFN11102024000071011013ID1108769437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث