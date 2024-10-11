Friday, 11 October 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليابان وكندا تدعوان إلى معالجة تحديات الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

10/11/2024 4:25:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 11 - 10 (كونا) -- دعت اليابان وكندا اليوم الجمعة إلى مزيد من التعاون "بين البلدان ذات التفكير المماثل" في سبيل معالجة التحديات التي تشكلها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وكذلك شرق آسيا بما في ذلك الاستجابة لقضايا كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي استمر 20 دقيقة بين وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا ونظيرته الكندية ميلاني جولي اتفقا خلاله على تعزيز التعاون بين البلدين.
وأضاف البيان أن الوزيرين تعهدا خلال مباحثاتهما الهاتفية بتعزيز المبادرات القائمة على خطة العمل الثنائية للمساهمة في إقامة منطقة حرة ومفتوحة بالمحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي هذا الصدد رحب وزير الخارجية الياباني باهتمام كندا المتزايد من خلال صياغة استراتيجيتها الخاصة بالمحيطين الهندي والهادئ ومراجعة سياستها الدفاعية.
وأعرب عن تفاؤله بقيادة كندا لمجموعة الدول السبع الصناعية (جي 7) العام المقبل ورغبته في العمل بشكل وثيق مع نظيرته الكندية.
وعلى الصعيد الاقتصادي اتفق الطرفان على مواصلة العمل معا لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمركبات الكهربائية.
كما أعرب إيوايا عن أمله في مواصلة العمل معا لتعزيز النظام الاقتصادي "الحر والعادل" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك من خلال الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ التي ترأسها كندا هذا العام. (النهاية)

م ك / ط م ا



MENAFN11102024000071011013ID1108769436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث