اليابان وكندا تدعوان إلى معالجة تحديات الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 11 - 10 (كونا) -- دعت اليابان وكندا اليوم الجمعة إلى مزيد من التعاون "بين البلدان ذات التفكير المماثل" في سبيل معالجة التحديات التي تشكلها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وكذلك شرق آسيا بما في ذلك الاستجابة لقضايا كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي استمر 20 دقيقة بين وزير
الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا ونظيرته الكندية ميلاني جولي اتفقا خلاله على تعزيز التعاون بين البلدين.
وأضاف البيان أن الوزيرين تعهدا خلال مباحثاتهما الهاتفية بتعزيز المبادرات القائمة على خطة العمل الثنائية للمساهمة في إقامة منطقة حرة ومفتوحة بالمحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي هذا الصدد رحب وزير الخارجية الياباني باهتمام كندا المتزايد من خلال صياغة استراتيجيتها الخاصة بالمحيطين الهندي والهادئ ومراجعة سياستها الدفاعية.
وأعرب عن تفاؤله بقيادة كندا لمجموعة الدول السبع الصناعية (جي 7) العام المقبل ورغبته في العمل بشكل وثيق مع نظيرته الكندية.
وعلى الصعيد الاقتصادي اتفق الطرفان على مواصلة العمل معا لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمركبات الكهربائية.
كما أعرب إيوايا عن أمله في مواصلة العمل معا لتعزيز النظام الاقتصادي "الحر والعادل" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك من خلال الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ التي ترأسها كندا هذا العام. (النهاية)
م ك / ط م ا
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