تركيا تدين استهداف الاحتلال لقوات (يونيفيل) في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
انقرة - 11 - 10 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قوة حفظ السلام المؤقتة (اليونيفيل) التابعة للأمم المتحدة في لبنان.
وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الخمس إن استهداف قوات الاحتلال لقوة الأمم المتحدة بعد مجازرها ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان "مظهر من مظاهر الاعتقاد بأن كل خطوة تتخذها تمر دون عقاب".
وشدد البيان على أن المجتمع الدولي ملزم بضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون مشيرا إلى أن تركيا ساهمت بفرقاطة في قوة اليونيفيل البحرية و5 أفراد في مقر اليونيفيل.
وأضاف البيان "سنواصل دعم جميع المبادرات في إطار القانون الدولي لإحلال السلام في المنطقة".
وكانت (يونيفيل) أعلنت أمس أن اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح طفيفة نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي برج مراقبة بمقرها في الناقورة جنوب لبنان.
ورفضت الأمم المتحدة مقترحا للاحتلال بأن تنتقل (يونيفيل) على بعد 5 كيلومترات إلى الشمال "مع اشتداد القتال".
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أمس الخميس إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يعتقد أنه من الأهمية الأساسية أن تستمر اليونيفيل في القيام بعملها وأنها عنصر استقرار في جنوب لبنان. (النهاية)
ا ع س / ط م ا
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