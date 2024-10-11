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تركيا تدين استهداف الاحتلال لقوات (يونيفيل) في لبنان

10/11/2024 4:25:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) انقرة - 11 - 10 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قوة حفظ السلام المؤقتة (اليونيفيل) التابعة للأمم المتحدة في لبنان.
وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الخمس إن استهداف قوات الاحتلال لقوة الأمم المتحدة بعد مجازرها ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان "مظهر من مظاهر الاعتقاد بأن كل خطوة تتخذها تمر دون عقاب".
وشدد البيان على أن المجتمع الدولي ملزم بضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون مشيرا إلى أن تركيا ساهمت بفرقاطة في قوة اليونيفيل البحرية و5 أفراد في مقر اليونيفيل.
وأضاف البيان "سنواصل دعم جميع المبادرات في إطار القانون الدولي لإحلال السلام في المنطقة".
وكانت (يونيفيل) أعلنت أمس أن اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح طفيفة نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي برج مراقبة بمقرها في الناقورة جنوب لبنان.
ورفضت الأمم المتحدة مقترحا للاحتلال بأن تنتقل (يونيفيل) على بعد 5 كيلومترات إلى الشمال "مع اشتداد القتال".
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أمس الخميس إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يعتقد أنه من الأهمية الأساسية أن تستمر اليونيفيل في القيام بعملها وأنها عنصر استقرار في جنوب لبنان. (النهاية)

ا ع س / ط م ا



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