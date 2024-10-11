الولايات المتحدة: لا نزال نشعر بالقلق إزاء تصرفات بكين ببحري الصين الجنوبي والشرقي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 11 - 10 (كونا) -- قال وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن بلاده لاتزال تشعر بالقلق إزاء تصرفات بكين "الخطرة وغير القانونية" في بحري الصين الجنوبي والشرقي.
وأضاف بلينكن في كلمة خلال القمة ال12 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والولايات المتحدة في (فيينتيان) عاصمة لاوس أن "تصرفات الصين أدت إلى إصابة أشخاص وإحداث أضرار بسفن من دول جنوب شرق آسيا" موضحا أن ذلك "يتناقض مع الالتزامات بالحل السلمي للنزاعات".
وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حرية الملاحة والتنقل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مشيرا إلى أن بلاده ورابطة (آسيان) تسعيان إلى "تعزيز رؤية مشتركة لمعالجة التحديات بدءا من الأزمة المتفاقمة في ميانمار إلى سلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار وإلى الحرب الروسية- الأوكرانية".
وبين أنه على مدى السنوات الأربع الماضية تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ورابطة (آسيان) مضيفا أن "تعاوننا يساعد على تحسين حياة مليار شخص من سكاننا مجتمعين من خلال خلق الفرص الاقتصادية وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتعزيز رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مع وجود رابطة (آسيا) في مركزها".
ومن جانبه أعرب الأمين العام لرابطة (آسيان) كاو كيم هورن عن ارتياحه بالتقدم المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين دول الرابطة والولايات المتحدة بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن زعماء رابطة (آسيان) والولايات المتحدة "اعتمدوا بيانا بشأن تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن الجدير بالثقة بهدف اطلاق العنان للامكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي مع التخفيف من مخاطره أيضا".
وانطلقت القمتان ال44 وال45 لرابطة (آسيان) والقمم ذات الصلة مع شركاء الحوار يوم الثلاثاء الماضي في (فيينتيان) فيما ستختتم أعمال القمم اليوم الجمعة إذ سيتم تسليم رئاسة الرابطة إلى ماليزيا للعام المقبل. (النهاية)
ع ا ب / م ع ح ع
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