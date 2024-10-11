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الولايات المتحدة: لا نزال نشعر بالقلق إزاء تصرفات بكين ببحري الصين الجنوبي والشرقي

10/11/2024 4:25:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 11 - 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن بلاده لاتزال تشعر بالقلق إزاء تصرفات بكين "الخطرة وغير القانونية" في بحري الصين الجنوبي والشرقي.
وأضاف بلينكن في كلمة خلال القمة ال12 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والولايات المتحدة في (فيينتيان) عاصمة لاوس أن "تصرفات الصين أدت إلى إصابة أشخاص وإحداث أضرار بسفن من دول جنوب شرق آسيا" موضحا أن ذلك "يتناقض مع الالتزامات بالحل السلمي للنزاعات".
وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حرية الملاحة والتنقل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مشيرا إلى أن بلاده ورابطة (آسيان) تسعيان إلى "تعزيز رؤية مشتركة لمعالجة التحديات بدءا من الأزمة المتفاقمة في ميانمار إلى سلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار وإلى الحرب الروسية- الأوكرانية".
وبين أنه على مدى السنوات الأربع الماضية تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ورابطة (آسيان) مضيفا أن "تعاوننا يساعد على تحسين حياة مليار شخص من سكاننا مجتمعين من خلال خلق الفرص الاقتصادية وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتعزيز رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مع وجود رابطة (آسيا) في مركزها".
ومن جانبه أعرب الأمين العام لرابطة (آسيان) كاو كيم هورن عن ارتياحه بالتقدم المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين دول الرابطة والولايات المتحدة بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن زعماء رابطة (آسيان) والولايات المتحدة "اعتمدوا بيانا بشأن تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن الجدير بالثقة بهدف اطلاق العنان للامكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي مع التخفيف من مخاطره أيضا".
وانطلقت القمتان ال44 وال45 لرابطة (آسيان) والقمم ذات الصلة مع شركاء الحوار يوم الثلاثاء الماضي في (فيينتيان) فيما ستختتم أعمال القمم اليوم الجمعة إذ سيتم تسليم رئاسة الرابطة إلى ماليزيا للعام المقبل. (النهاية)

ع ا ب / م ع ح ع



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