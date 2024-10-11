سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 33 سنتا ليبلغ 29ر77 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 29ر77 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 62ر77 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82ر2 دولار لتبلغ عند التسوية 40ر79 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61ر2 دولار لتبلغ 85ر75 دولار.
وفي الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم اجتاح إعصار (ميلتون) ولاية فلوريدا حيث نفد البنزين من حوالي ربع محطات الوقود وأدت العاصفة أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 4ر3 مليون منزل وشركة.
ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفع عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة بمقدار 33 ألف طلب في الأسبوع الماضي لتسجل 258 ألفا بالأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر الجاري.
وفي الصين أكبر مستورد للنفط في العالم نشرت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وهي أحدث خطوة في البلاد لتعزيز ثقة المستثمرين وسط التباطؤ الاقتصادي. (النهاية)
خ م / خ د ع
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