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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 33 سنتا ليبلغ 29ر77 دولار

10/11/2024 4:25:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 29ر77 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 62ر77 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82ر2 دولار لتبلغ عند التسوية 40ر79 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61ر2 دولار لتبلغ 85ر75 دولار.
وفي الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم اجتاح إعصار (ميلتون) ولاية فلوريدا حيث نفد البنزين من حوالي ربع محطات الوقود وأدت العاصفة أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 4ر3 مليون منزل وشركة.
ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفع عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة بمقدار 33 ألف طلب في الأسبوع الماضي لتسجل 258 ألفا بالأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر الجاري.
وفي الصين أكبر مستورد للنفط في العالم نشرت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وهي أحدث خطوة في البلاد لتعزيز ثقة المستثمرين وسط التباطؤ الاقتصادي. (النهاية)

خ م / خ د ع



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