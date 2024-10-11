Vespa.Ai تعلن عن دعم Colpali في تقنية الإنشاء المعزَّز للاستعادة (RAG)

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Vespa، الجهة المطوِّرة لمنصَّة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة بما في ذلك تقنية الإنشاء المعزَّز للاستعادة (RAG)، عن دعمها لـ ColPali، وهو نموذج استعادة مفتوح المصدر جديد للمستندات الغنية بصريًا مثل ملفات PDF.
تُحسِّن ColPali إجراء استعادة المستندات من خلال تضمين المستندات المُقدَّمة بالكامل، بما في ذلك العناصر المرئية، في تمثيلات متجهية مُحسَّنة لنماذج اللغة الكبيرة (LLMs). يُقلِّل هذا الإجراء من زمن الانتقال ويُحسِّن الدقة ويُمكِّن استعادة المعلومات بشكل أكثر وعيًا بالسياق، ولا سيما للمحتوى الغني بصريًا. وبالتعامل مع المستندات كتطبيقات مرئية بدلاً من النص، تعمل ColPali على التخلص من المعالجة المسبقة المعقدة، وتحافظ على السياق المرئي، وتبسِّط عمل مجموعة RAG.
صرَّح Jon Bratseth، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Vespa قائلاً: "بفضل إمكانيات ColPali، جنبًا إلى جنب مع بنيتنا القابلة للتطوير وخيار البحث الهجين، توفر Vespa الحل الأسرع والأكثر دقة لتطبيقات الإنشاء المعزَّز للاستعادة (RAG) والذكاء الاصطناعي التوليدي واسعة النطاق. تتوفَّر Vespa كخدمة لتبسيط عملية النشر بشكلٍ أكبر."
نبذة عن Vespa
Vespa هي منصَّة لتصميم تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للبحث والتوصية والتخصيص والإنشاء المعزَّز للاستعادة (RAG) وتشغيلها. تتعامل مع أحجام كبيرة من البيانات ومعدلات استعلام عالية، مما يوفر إدارة فعَّالة للبيانات والاستدلال والمنطق. تتوفَّر Vespa كخدمة مُدارة وتطبيق مفتوح المصدر.
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