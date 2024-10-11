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Vespa.Ai تعلن عن دعم Colpali في تقنية الإنشاء المعزَّز للاستعادة (RAG)

10/11/2024 4:21:12 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Vespa، الجهة المطوِّرة لمنصَّة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة بما في ذلك تقنية الإنشاء المعزَّز للاستعادة (RAG)، عن دعمها لـ ColPali، وهو نموذج استعادة مفتوح المصدر جديد للمستندات الغنية بصريًا مثل ملفات PDF.

تُحسِّن ColPali إجراء استعادة المستندات من خلال تضمين المستندات المُقدَّمة بالكامل، بما في ذلك العناصر المرئية، في تمثيلات متجهية مُحسَّنة لنماذج اللغة الكبيرة (LLMs). يُقلِّل هذا الإجراء من زمن الانتقال ويُحسِّن الدقة ويُمكِّن استعادة المعلومات بشكل أكثر وعيًا بالسياق، ولا سيما للمحتوى الغني بصريًا. وبالتعامل مع المستندات كتطبيقات مرئية بدلاً من النص، تعمل ColPali على التخلص من المعالجة المسبقة المعقدة، وتحافظ على السياق المرئي، وتبسِّط عمل مجموعة RAG.

صرَّح Jon Bratseth، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Vespa قائلاً: "بفضل إمكانيات ColPali، جنبًا إلى جنب مع بنيتنا القابلة للتطوير وخيار البحث الهجين، توفر Vespa الحل الأسرع والأكثر دقة لتطبيقات الإنشاء المعزَّز للاستعادة (RAG) والذكاء الاصطناعي التوليدي واسعة النطاق. تتوفَّر Vespa كخدمة لتبسيط عملية النشر بشكلٍ أكبر."

نبذة عن Vespa

Vespa هي منصَّة لتصميم تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للبحث والتوصية والتخصيص والإنشاء المعزَّز للاستعادة (RAG) وتشغيلها. تتعامل مع أحجام كبيرة من البيانات ومعدلات استعلام عالية، مما يوفر إدارة فعَّالة للبيانات والاستدلال والمنطق. تتوفَّر Vespa كخدمة مُدارة وتطبيق مفتوح المصدر.

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