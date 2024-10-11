Esri تصدر نسخة جديدة من دليل تصميم خرائط نظام المعلومات الجغرافية الأكثر مبيعًا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال معلومات الموقع، اليوم عن نشر كتاب تصميم خرائط أفضل: دليل لمستخدمي نظام المعلومات الجغرافية، النسخة الثالث . تعتمد المؤلفة والخبيرة في رسم الخرائط الحائزة على جوائز Cynthia A. Brewer على خبراتها المتراكمة المتطورة - وإجراء البحوث الأكاديمية؛ والتدريس والتوجيه والتعاون مع الطلاب والمحللين؛ والعمل مع صانعي الخرائط في الوكالات الفيدرالية - لتقديم هذا الدليل القيم.

باستخدام أكثر من 400 رسم توضيحي ملوَّن بالكامل، يطبِّق كتاب تصميم خرائط أفضل ممارسات التصميم الأفضل على الإطلاق على كل من الخرائط المرجعية والإحصائية. ويتضمَّن الكتاب أيضًا توجيهات الخبراء بشأن التخطيط؛ واستخدام الخرائط الأساسية والمقياس والوقت؛ وتطبيق النوع والملصقات، بما في ذلك اللون؛ وتخصيص الرموز؛ ونشر الخرائط ومشاركتها؛ وغير ذلك الكثير.

وعلى مدار أكثر من 19 عامًا، كان كتاب تصميم خرائط أفضل: دليل لمستخدمي نظام المعلومات الجغرافي مرجعًا لا غنى عن قراءته لصانعي الخرائط الذين يستخدمون تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية عبر الصناعات والقطاعات، بما في ذلك الحكومة وكذلك المنظمات التجارية والإبداعية والأكاديمية. تواصل هذه النسخة الثالثة الحفاظ على السمات الموثوق بها للكتاب، وتتميز بتركيزها الواضح والفعَّال على المفاهيم الخرائطية الأساسية وتحديثها بممارسات تصميم جديدة ومُحسَّنة.

تقوم Cynthia A. Brewer أستاذة الجغرافيا في جامعة ولاية بنسلفانيا، والمؤلفة بتدريس دورات تمهيدية في رسم الخرائط وتصميمها، كما تُقدِّم المشورة لطلاب الدراسات العليا العاملين في مجال رسم الخرائط. عملت كمستشارة لتصميم الخرائط ونماذج الأطلس لصالح مكتب الإحصاء الأمريكي، والمسح الجيولوجي الأمريكي، والمعهد الوطني للسرطان، والمركز الوطني لإحصاءات الصحة، وخدمة المتنزهات الوطنية. في عام 2023، حصلت على أعلى وسام من الجمعية الدولية لرسم الخرائط، ميدالية Carl Mannerfelt الذهبية، نظير مساهمتها المتميزة في هذا المجال.

تصميم خرائط أفضل: دليل لمستخدمي نظام المعلومات الجغرافية، النسخة الثالث ، متوفِّر في صيغة غلاف ورقي (ISBN: 9781589487826 بقيمة 84.99 دولارًا أمريكيًا) وفي صيغة كتاب إلكتروني (ISBN: 9781589487833، بقيمة 84.99 دولارًا أمريكيًا). يمكن الحصول على هذا الكتاب من معظم تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. يمكن لمتاجر التجزئة المهتمين التواصل مع شركة Ingram Publisher Services، موزع كتب صحافة Esri.

نبذة عن شركة Esri

تساعد شركة Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برامج نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وذكاء الموقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق الإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست شركة Esri في عام 1969 في ريدلاندز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويُنشَر برنامجها في مئات الآلاف من المؤسسات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات ضمن قائمة مجلة فورشن Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. ولدى شركة Esri مكاتب إقليمية وموزعون دوليون وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. ومن خلال التزامها الريادي بالتكنولوجيا الجغرافية المكانية والتحليلات الجغرافية المكانية، تصمم Esri الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال وضعها في السياق الحاسم للمكان. تفضَّل بزيارتنا على esri .

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