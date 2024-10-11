Esri تصدر نسخة جديدة من دليل تصميم خرائط نظام المعلومات الجغرافية الأكثر مبيعًا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال معلومات الموقع، اليوم عن نشر كتاب تصميم خرائط أفضل: دليل لمستخدمي نظام المعلومات الجغرافية، النسخة الثالث . تعتمد المؤلفة والخبيرة في رسم الخرائط الحائزة على جوائز Cynthia A. Brewer على خبراتها المتراكمة المتطورة - وإجراء البحوث الأكاديمية؛ والتدريس والتوجيه والتعاون مع الطلاب والمحللين؛ والعمل مع صانعي الخرائط في الوكالات الفيدرالية - لتقديم هذا الدليل القيم.
باستخدام أكثر من 400 رسم توضيحي ملوَّن بالكامل، يطبِّق كتاب تصميم خرائط أفضل ممارسات التصميم الأفضل على الإطلاق على كل من الخرائط المرجعية والإحصائية. ويتضمَّن الكتاب أيضًا توجيهات الخبراء بشأن التخطيط؛ واستخدام الخرائط الأساسية والمقياس والوقت؛ وتطبيق النوع والملصقات، بما في ذلك اللون؛ وتخصيص الرموز؛ ونشر الخرائط ومشاركتها؛ وغير ذلك الكثير.
وعلى مدار أكثر من 19 عامًا، كان كتاب تصميم خرائط أفضل: دليل لمستخدمي نظام المعلومات الجغرافي مرجعًا لا غنى عن قراءته لصانعي الخرائط الذين يستخدمون تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية عبر الصناعات والقطاعات، بما في ذلك الحكومة وكذلك المنظمات التجارية والإبداعية والأكاديمية. تواصل هذه النسخة الثالثة الحفاظ على السمات الموثوق بها للكتاب، وتتميز بتركيزها الواضح والفعَّال على المفاهيم الخرائطية الأساسية وتحديثها بممارسات تصميم جديدة ومُحسَّنة.
تقوم Cynthia A. Brewer أستاذة الجغرافيا في جامعة ولاية بنسلفانيا، والمؤلفة بتدريس دورات تمهيدية في رسم الخرائط وتصميمها، كما تُقدِّم المشورة لطلاب الدراسات العليا العاملين في مجال رسم الخرائط. عملت كمستشارة لتصميم الخرائط ونماذج الأطلس لصالح مكتب الإحصاء الأمريكي، والمسح الجيولوجي الأمريكي، والمعهد الوطني للسرطان، والمركز الوطني لإحصاءات الصحة، وخدمة المتنزهات الوطنية. في عام 2023، حصلت على أعلى وسام من الجمعية الدولية لرسم الخرائط، ميدالية Carl Mannerfelt الذهبية، نظير مساهمتها المتميزة في هذا المجال.
تصميم خرائط أفضل: دليل لمستخدمي نظام المعلومات الجغرافية، النسخة الثالث ، متوفِّر في صيغة غلاف ورقي (ISBN: 9781589487826 بقيمة 84.99 دولارًا أمريكيًا) وفي صيغة كتاب إلكتروني (ISBN: 9781589487833، بقيمة 84.99 دولارًا أمريكيًا). يمكن الحصول على هذا الكتاب من معظم تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. يمكن لمتاجر التجزئة المهتمين التواصل مع شركة Ingram Publisher Services، موزع كتب صحافة Esri.
نبذة عن شركة Esri
تساعد شركة Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برامج نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وذكاء الموقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق الإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست شركة Esri في عام 1969 في ريدلاندز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويُنشَر برنامجها في مئات الآلاف من المؤسسات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات ضمن قائمة مجلة فورشن Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. ولدى شركة Esri مكاتب إقليمية وموزعون دوليون وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. ومن خلال التزامها الريادي بالتكنولوجيا الجغرافية المكانية والتحليلات الجغرافية المكانية، تصمم Esri الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال وضعها في السياق الحاسم للمكان. تفضَّل بزيارتنا على esri .
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